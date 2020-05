<span style='text-decoration: underline;'>Scouts musulmans</span>:<br><span style='color:red;'>Projet de fabrication de 15000 bavettes avant l’Aid</span>

Dans le cadre du programme des actions de solidarité qui se multiplient sur le terrain au niveau de la wilaya d’Oran pour lutter contre la propagation de l’épidémie du Covid-19, les services de l’organisation des scouts musulmans s’impliquent sur le terrain sur tous les plans durant cette période critique.

A cet effet, ils vont participer à un projet de fabrication de quelque 15000 bavettes en premier lieu, qui vont être distribuées gratuitement avant l’Aïd, deux ateliers de confection sont mobilisés pour cette action. Pour le bon déroulement de cette initiative, tous les efforts sont fournis et tous les moyens sont déployés pour arriver aux résultats voulus. Après la concrétisation dudit projet, lesdits services vont continuer cette opération de solidarité en réalisant d’autres bavettes pour les offrir gracieusement.

Le but de cette opération, est d’essayer de faire respecter les mesures préventives sanitaires pour combattre ledit virus, pour arriver à casser la chaine de contamination et pour assurer une bonne protection en maitrisant la situation et en sortant de cette crise sanitaire qui perdure et cette épidémie qui s’incruste.

Lesdits services se sont également impliqués durant ce mois de jeûne et en cette période de confinement, en mobilisant les bénévoles qui relèvent de ladite organisation qui ont participé aux opérations de distribution de packs alimentaires constitués de produits alimentaires de base aux familles qui relèvent de la couche sociale défavorisée, pour leur permettre de passer un bon mois de Ramadhan sans souci et à l’abri de tout besoin durant la conjoncture actuelle difficile.

Bekhaouda Samira