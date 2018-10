<span style='text-decoration: underline;'>Ecoles chantiers de l’association SDH </span>:<br><span style='color:red;'>Projet de formation de 7500 jeunes dans les métiers de l’artisanat</span>

Dans le cadre du programme des activités et des projets de forma tion que proposent les services de l’association santé Sidi El Houari (SDH) de la wilaya d’Oran, ils vont procéder à l’ouverture de plusieurs écoles de formation dans les métiers de l’artisanat traditionnel.

Cette opération vise la formation de jeunes dans les différentes spécialités de l’artisanat. L’opération touche ceux dont la tranche d’âge varie de 16 à 18 ans. Le but est de permettre à ces gens d’acquérir un métier et de surcoût essayer de maintenir en vie les métiers traditionnels artisanaux qui ont tendance à disparaître avec le temps et à être délaissés par les jeunes. Ainsi, ils sont encouragés à suivre des cours dans les métiers en question et à pouvoir pratiquer dans le domaine en question. Dans le même cadre, lesdits services précisent que ce projet vise notamment la formation de quelque 7500 jeunes dans les métiers et spécialités de l’artisanat.

Bekhaouda Samira