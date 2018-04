<span style='text-decoration: underline;'>Stade Habib Bouakel d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Projet de réalisation de nouveaux vestiaires et d’une salle de sport attend financement</span>

Des travaux de réalisation de nouveaux vestiaires au stade Habib Bouakeul sont prévus cet été, si la commune d’Oran, propriétaire de cette infrastructure, dégage les fonds nécessaires pour cette opération, a indiqué à l’APS le président de la commission des sports de ladite commune.

Selon Mohamed El Morro, également président de l’ASM Oran, club de Ligue 2 domicilié au stade Bouakel, une proposition a été faite pour exploiter l’espace existant sous la deuxième tribune pour réaliser de nouveaux vestiaires.

«Cela va permettre aux joueurs d’accéder directement à leurs vestiaires à partir du parking au lieu de traverser tout le terrain pour arriver aux vestiaires actuels, a expliqué El Morro, ajoutant que ces équipements ne répondent plus aux normes et qu’ils pourraient, une fois réhabilités, être transformés en salles de musculation ouvertes aux clubs et aussi aux jeunes des quartiers avoisinants. La proposition de construire de nouveaux vestiaires au stade Bouakel a été faite au président de la commune d’Oran, Noureddine Boukhatem, en marge de la visite sur les lieux effectuée mercredi par le wali d’Oran, Mouloud Cherifi, qui a dit avoir apprécié cette idée. Au cours de cette visite, le wali d’Oran a attribué un montant de 32 millions de dinars des fonds de garantie et solidarité des collectivités locales pour la pose d’une nouvelle pelouse synthétique dès l’été prochain.

Un geste qui a été salué par le président de l’ASMO estimant qu’il était temps de changer la pelouse du stade devenue très dangereuse , signalant au passage que nombreux de ses joueurs ont contracté des blessures à cause de la dégradation de l’état de la pelouse.