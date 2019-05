<span style='text-decoration: underline;'>Grand boulevard de Hai Yasmine 2 </span>:<br><span style='color:red;'>Projet de réalisation d’un espace pour les produits artisanaux en cours</span>

Dans le cadre du programme d’action pour l’amélioration des conditions de travail des artisans et à leur demande, il est prévu la réalisation d’un nouveau souk spécial pour la vente de l’ensemble des produits artisanaux.

A cet effet, les études techniques du dit projet sont en cours par les services concernés.

L’assiette du dit projet est implantée au niveau du grand boulevard de Haï Yasmine 2. Le but de cette initiative est d’essayer notamment d’aider les artisans à promouvoir leurs produits dans un lieu commercial qui leur est destiné et qui les regroupe dans un même espace. Ainsi, les citoyens qui veulent acheter les produits artisanaux se rendront au niveau de ce souk pour faire leurs achats et découvrir tous les produits et articles artisanaux travaillés à la manière traditionnelle, à la main, avec beaucoup de patience et une dernière touche de finition personnelle.

Ce nouveau souk est une initiative qui est une première du genre à l’échelle nationale qui va apporter un plus à la wilaya en attirant le plus de visiteurs et de touristes qui viendront pour découvrir cet endroit et qui va permettre notamment d’encourager les artisans à vendre leurs marchandises et de pouvoir continuer à pratiquer leur métier et d’exposer leurs produits et de les faire connaitre dans un lieu commercial spécial pour les produits artisanaux et de maintenir les anciens métiers en vie et de pouvoir les pratiquer de père en fils.