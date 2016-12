<span style='text-decoration: underline;'>Tourisme</span>:<br><span style='color:red;'>Projet de réalisation d’un port de plaisance</span>

Dans le cadre du développement du tourisme à Oran, il est prévu la réalisation d’un port de plaisance, pour les « bateaux flottants restaurants ».

A cet effet, le ministère du transport et des travaux publics a réceptionné, à l’échelle nationale, quelques 06 dossiers pour l’acquisition de ces bateaux, qui vont s’installer au niveau de 06 ports du territoire national, parmi eux celui d’Oran. Selon une source sûre, il est prévu la construction de plusieurs ports de plaisance sur le territoire national, pour encourager les investisseurs à concrétiser leurs projets, dans ce genre de tourisme. Et cela, selon les normes exigées par le cahier de charges. Le but est surtout de développer le secteur du tourisme, d’élargir ce volet, en encourageant les investisseurs à concrétiser leurs projets, pour faire d’Oran une destination touristique, et permettre de créer des postes d’emplois, tout en passant à un autre genre de tourisme, comme dans les autres pays, entre autres en Espagne, en Tunisie… Pour qu’Oran soit un pole touristique, il faut également varier le programme touristique. Le tourisme n’est pas que dans les hôtels, mais il faut aller vers les forêts, les montagnes, en reliant aussi celui-ci avec le sport, la santé, l’art culinaire et bien sûr la culture, précise t-on.

Bekhaouda Samira