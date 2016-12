<span style='text-decoration: underline;'>Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Projet d’une unité de soins à domicile pour les malades cancéreux</span>

Dans le cadre du programme d’action du développement du secteur de la Santé et de l’amélioration des services sanitaires au niveau de la wilaya d’Oran, une étude est en cours par les services concernés pour la réalisation entre autres d’une unité de soins à domicile au profit des malades cancéreux de la wilaya d’Oran.

Dans le même cadre, il a été signalé que cette nouvelle initiative va permettre entre autres particulièrement de prendre en charge les malades chez eux surtout ceux qui sont à un stade avancé de leur maladie et ne peuvent se déplacer ou rester pour faire leur contrôle et suivre leur soins à l’hôpital. Cette action sera assurée par les services hospitaliers. Ainsi, les malades pourront rester chez eux sans se déplacer auprès des membres de leur famille qui à leur tour, sont présents et les aident pour combattre cette maladie et participent aux soins en plus des médecins spécialistes en oncologie et de paramédicaux de l’équipe sanitaire mobile qui relève de l’unité de soins à domicile dont le projet est en étude et va notamment être lancé prochainement. La concrétisation de ce projet va permettre d’apporter un plus en matière de confort ainsi que d’assurer les soins, les contrôles, les thérapies ainsi qu’une surveillance médicale à domicile au profit des malades cancéreux de la wilaya d’Oran précise-t-on.

Bekhaouda.S