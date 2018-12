Prolifération inquiétante des constructions illicites

Un récent conseil de l’exécutif de la Wilaya d’Oran a été essentiellement consacré au phénomène des bidonvilles qui semble, de toute évidence, prendre de l’ampleur à travers plusieurs communes de la wilaya. Engagé dans une lutte sans merci pour l’éradication du fléau, le wali d’Oran, M. Cherifi Miloud, a de nouveau instruit les chefs de daïras et les maires, leur ordonnant d’accentuer les opérations engagées contre la bidonvilisation qui ne cesse, ces derniers temps, de gagner du terrain malgré les efforts et les initiatives mises en œuvre. Presque chaque semaine en effet, les journalistes de la presse locale font état de l’apparition de nouvelles constructions illicites au niveau de plusieurs sites. Une situation qui ne pouvait que soulever la colère du premier responsable local, irrité et certainement choqué par une forme «d’incapacité collective» à pouvoir juguler le fléau et mettre un terme à sa prolifération. Selon une source proche du dossier, le Wali d’Oran a dénoncé un manque latent en termes de prévention et d’opérations de contrôle régulier, exhortant les gestionnaires concernés à multiplier les sorties sur le terrain au niveau des sites potentiels menacés par la floraison de constructions illicites. Le chef de l’exécutif aurait indiqué qu’il n’hésitera plus à prendre des mesures de sanctions contre toute personne concernée et impliquée dans la bidonvilisation de la ville. Il a notamment rappelé aux maires qu’ils doivent intervenir sur le champ pour démolir toute construction illicite nouvellement érigée, sans même attendre une réquisition des autorités de la wilaya. Selon un rapport de la Direction du logement, on apprend que depuis 2007, pas moins de 25 bidonvilles globalisant 15.058 habitations ont été totalement démolis à travers le territoire de la Wilaya, notamment dans les localités de Hassi Bounif qui a vu la démolition de 3.000 constructions et le relogement des occupants à Sidi El Bachir où 1.600 familles occupant un bidonville ont bénéficié de logements sociaux au quartier des Planteurs qui a vu le relogement de 4.000 familles à l’instar de bien d’autres sites comme ceux du douar «Virage» à Aïn El Beïda, le lieu-dit «Douma», la ferme Khemisti et encore le bidonville implanté près de l’hôtel «Hayat Regency». Mais selon des observateurs avertis de la scène sociale et urbaine, les opérations de démolition de bidonvilles, aussi nombreuses soient-elles, ne suffiront jamais à elles seules à éradiquer le phénomène tant que la «problématique sociale» des affectations de logements n’est pas réglée. Il s’agit, en effet, de stopper les flux de demandeurs de logements par le biais du recasement. Tant qu’il y aura des logements sociaux derrière un bidonville à démolir, il y aura toujours des candidats à la construction d’une baraque illicite. Une spirale sociale qui reste par ailleurs attisée par des formes de laxisme, de complicité et de dérives connues sur le terrain de gestion de bon nombre de municipalités.

Par S.Benali