<span style='text-decoration: underline;'>L’APW de Sidi Bel-Abbès adopte un BP de 72,5 milliards</span>:<br><span style='color:red;'>Proposition de bâtir un nouveau CHU</span>

La salle des délibérations de l’assemblée populaire de wilaya, a abrité deux jours durant, soit le lundi et mardi passés, les délibérations qui ont concerné sept secteurs.

Les dossiers traités, sont ceux de l’éducation, l’université, la santé, la formation professionnelle et la campagne des moissons et le transport. Le tout premier secteur traité dans la première journée qui a duré neuf heures, était celui de l’éducation nationale et l’enseignement supérieur. Un bilan faisant état de réception de cinq nouveaux établissements scolaires dont deux écoles primaires, deux collèges et un lycée ainsi que quatre cantines scolaires. Quant aux futurs projets, quatre écoles primaires sont enregistrées, plus deux CEM et trois lycées surtout dans les nouvelles zones d’habitation à cause d’attributions des nouveaux logements. A noter que la rentrée scolaire 2018-2019 a concerné 159.779 élèves répartis entre les 85.630 écoliers, 53.600 collégiens et 20.548 lycéens, encadrés par 7.289 enseignants, tous paliers confondus, et ajoutés aux 65 nouveaux recrus de cette année.

Parmi les recommandations de la commission de l’éducation de l’APW, on cite augmenter le nombre des nécessiteux qui sont à l’ordre de 40.000 depuis presque vingt ans, augmenter les bénéficiaires des repas pour les de 63.000 à 73.000 élèves, ou encore lancer le projet de 2.000 nouvelles places pédagogiques pour l’université de Sidi Bel-Abbès.

L’autre dossier traité, est celui de la formation professionnelle qui se dote de 22 centres de formation à l’échelle de la wilaya pouvant accueillir plus de sept mille stagiaires dans 83 spécialités et d’où plus de neuf mille filles et garçons ont bénéficié d’une formation durant l’année 2017.

Cependant, le nombre des nouveaux stagiaires a atteint 4.444 dont 2.310 filles. Dans le volet de l’agriculture, la campagne de moisson-battage de 2018 qui vient de s’achever, comprend des résultats positifs avec une moisson de 2.305.195 quintaux de céréales sur les 192.798 hectares semés, soit 699.000 quintaux de plus que la saison passée. Enfin, et dans le domaine de la santé publique, la wilaya de Sidi Bel-Abbès comprend 17 EPH d’une capacité de 1.646 lits, 66 centres de santé et 92 salle de soins, encadrés par 132 professeurs, 310 spécialistes et 622 médecins généralistes.

Le secteur privé comprend deux EPH d’une capacité de 44 lits, ainsi que 197 spécialistes, 148 généralistes et 256 officines. La commission de la santé auprès de l’APW et parmi ses recommandations, il y a eu une proposition de construire un nouveau CHU pouvant améliorer les prestations pour les malades. Signalons que l’Assemblée Populaire de la wilaya de Sidi Bel-Abbès a adopté en fin des travaux, le budget primitif de 2019 estimé à 72,5 milliards de centimes.

M.Bekkar