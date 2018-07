<span style='text-decoration: underline;'>Bechar</span>:<br><span style='color:red;'>Protestation contre les perturbations dans la distribution de l’eau et les retards dans l’attribution de terrains à bâtir</span>

Un mouvement de protestation des citoyens des quartiers de la commune de Bechar a été observé, durant une grande partie de la soirée de jeudi, suite à des perturbations dans la distribution de l’eau potable et des retards en matière d’attribution de terrains destinés à l’auto-construction, a-t-on constaté. Les citoyens des quartiers de Bechar-Djedid et Gouray revendiquent la satisfaction de leurs demandes de parcelles de terrain à bâtir à travers la commune de Béchar et la prise en charge conséquente des perturbations dans l’alimentation en eau potable des foyers, qui se sont accentuées ces derniers mois à cause de la sécheresse que connait la région et la baisse du niveau des eaux retenus au barrage de «Djorf Ettorba» qui alimente les communes de Bechar,Kenadza et Abadla. L’intervention des brigades anti-émeute de la sureté de wilaya a permis une accalmie vendredi matin.