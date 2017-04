<span style='text-decoration: underline;'>FIFA </span>:<br><span style='color:red;'>Qatar Airways probable futur partenaire de la Fifa</span>

La Fifa pourrait officialiser «avant le congrès de Bahreïn en mai prochain» un contrat de partenariat de premier plan avec la compagnie aérienne Qatar Airways, a annoncé une source proche de la Fifa vendredi, le jour où la fédération internationale annonçait des pertes record.

«Nous espérons le confirmer dans les prochains mois, peut-être avant le congrès de Bahreïn», les 10 et 11 mai prochain, a déclaré cette source à plusieurs médias, en marge de la présentation du rapport financier de la Fifa. L’instance mondiale du foot avait perdu en novembre 2014, après le Mondial au Brésil, ses deux principaux sponsors, Sony et Emirates et ne les a depuis pas remplacés. La Fifa, secouée depuis 2015 par la pire crise de corruption de son histoire, a annoncé vendredi des pertes record de 369 millions de dollars (347 millions d’euros).Malgré ces pertes, la Fifa prévoit toujours un «résultat net positif d’environ 100 millions de dollars à la fin du cycle quadriennal» en 2018, la Coupe du Monde assurant l’essentiel des revenus de l’instance. Pour y parvenir, la Fifa compte notamment sur ses contrats de sponsoring mais depuis la perte de Sony et Emirates, elle n’a pas retrouvé de partenaires de premier plan, capables d’apporter environ 100 millions de dollar sur 4 ans. Selon une source proche de l’instance, le contrat entre la Fifa et Qatar Airways avait été négocié et conclu sous l’ère Sepp Blatter, après l’attribution du Mondial 2022 au Qatar. Mais pour des raisons liées entre autres aux critiques sur les conditions de travail sur les chantiers des stades dans ce petit Etat du golfe, ce contrat n’a pas encore été officialisé.