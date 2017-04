<span style='text-decoration: underline;'>MOSTAGANEM | CONTRE LA POLITIQUE DE L’OUBLI </span>:<br><span style='color:red;'>Quand Benguettat Adda s’adressait aux Français sur les ondes de la radio «L’Algérie combattante»</span>

L’illustre et valeureux mou djahid Boussouf, un des grands chefs de la grande révolution du premier novembre 1954, a su par son vaste savoir-faire, introduire à cette révolution la guerre des ondes, (transmissions/écoute, chiffre, radio), en plus du renseignement, pour mieux combattre les forces colonialistes françaises.

Ainsi, aujourd’hui nous évoquons un mostaganémois, Adda Benguettat, qui avait assuré de 1956 à 1962, la mission de speaker en français de radio «L’Algérie combattante». En effet, le défunt Benguettat s’adressait durant la période considérée, sur les ondes de ladite radio aux Français dans leur langue, pendant un quart d’heure quotidiennement. Un bulletin d’information, qui commençait ainsi: «l’Algérie combattante s’adresse aux Français, raisonnons ensemble». Il les tenait au courant des progrès enregistrés par la révolution du premier Novembre 1954, qui ne visait que l’indépendance. Les crimes commis par les forces colonialistes, à l’endroit des Algériens étaient dénoncés par ce speaker révolutionnaire. La diffusion des bulletins d’informations par ladite radio, étaient écoutés par des Français et des Algériens. D’ailleurs, nombre de Français ont contribué activement, à la guerre de libération nationale. La radio de l’Algérie combattante émettait également en arabe. Elle a assuré un précieux travail informationnel, en direction des peuples algériens, français et d’autres pays. Ainsi, une émission de dénonciation des crimes des forces coloniales, (armée, police) était menée par la radio de l’Algérie combattante, aux côtés du journal El Moudjahid et de l’agence Algérie Presse Service. Après l’indépendance, Adda Benguettat, né en 1924 à Mostaganem, a assuré les fonctions de maire de sa ville natale en 1966-1967. Ensuite, il a été successivement wali de Tizi-Ouzou et de Batna. En avril 1973, il a rendu l’âme, alors qu’il n’était âgé que de quarante-neuf ans. Dans son enfance, le sus nommé a fréquenté l’école primaire jusqu’à l’obtention du certificat d’études primaires. A l’âge adulte, il travailla chez ses cousins maternels, les Karakache qui géraient un commerce de tabac à Mostaganem. Au début des années 1950, il se rendit à Genève (Suisse) et rallia les rangs du FLN, (Front de libération nationale). Ensuite, il a été affecté au Caire (Egypte), par les révolutionnaires. A cette occasion, nous devons rappeler, que les pouvoirs publics sont tenus de faire appel aux authentiques historiens, pour l’écriture de notre histoire, de manière saine, rationnelle et objective, afin qu’elle ne soit plus enseignée à nos enfants de façon falsifiée et tronquée. Il s’agit en fait d’assainir la mémoire du peuple.

Charef.N