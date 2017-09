Quand cessera-t-on de tourner en rond ?

Plus d’un demi-siècle après l’indépendance, Oran, la grande cité de l’Ouest algérien, est toujours en quête de solutions durables, permettant de répondre efficacement, aux missions élémentaires, de maintenance urbaine et de préservation de l’environnement. Et il ne s’agit pas seulement, de la prise en charge du transport urbain et de la circulation, de l’éclairage public, de l’entretien des chaussées, du ramassage des chiens errants et de la collecte des déchets ménagers, mais de bien d’autres questions, pesant dangereusement sur la santé et le bien-être des habitants. Hier, on apprenait que «dans le cadre des dispositions prises pour la préservation de l’environnement, les services de la wilaya allaient lancer une étude visant à établir un plan d’urgence, pour la gestion des stocks des déchets spéciaux (DS) et déchets spéciaux dangereux.». Il s’agit-là, rappelons-le, des déchets générés par les unités industrielles, tels que les huiles usées, les eaux de lavage, de vieilles pièces de rechange, pneus usagers, vieilles batterie, mais aussi et peut-être surtout, des déchets rejetés par les structures de santé publiques et privées, nombreuses dans la Wilaya d’Oran. Selon la presse locale, rapportant cette annonce sur un ton anodin, la responsable du secteur de l’environnement à Oran, aurait indiqué que ce plan d’urgence a été décidé récemment, «suite a un diagnostic présenté dernièrement, au niveau de la wilaya, sur la nature et la quantité des déchets spéciaux et ceux dangereux». Faut-il croire, que jusqu’à maintenant, il n’y aurait aucun texte, aucune disposition, aucun plan d’action, visant à maîtriser la collecte, la gestion des stocks et le traitement de ces déchets spéciaux et ceux dangereux ? En réalité, dans ce domaine, comme dans bien d’autres, les gestionnaires élus se succèdent depuis des décennies, au chevet de la ville, sans trop se demander, ce que les prédécesseurs auraient à faire, ou ne pas faire, au niveau de plusieurs secteurs sensibles. En 1997, il y a tout juste vingt ans, l’APW de l’époque, avait initié auprès d’un bureau d’études, une étude visant à cerner ce dossier des déchets spéciaux et dangereux. Dix années plus tard, en 2007, on reparlait encore d’un plan d’action, obligeant notamment tous les hôpitaux et cliniques privées à livrer leurs déchets médicaux, à l’incinération selon une procédure contrôlée… Aujourd’hui encore, dix années plus tard, on nous annonce une nouvelle étude et un plan d’urgence, «devant définir les priorités, et permettre aux services concernés, d’intervenir pour régler le problème que posent les grandes quantités de déchets spéciaux». Quand cessera-t-on de tourner en rond ?

Par S.Benali