<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Quand cheikh Alawi conseillait les journalistes au respect de l’éthique et la déontologie</span>

Le cheikh Alawi était un grand maître de l’illumination soufie au vingtième siècle, fondateur de la tarika qui porte son nom, connue à travers le monde depuis son vivant, était également un journaliste, un éditorialiste.

Il avait fondé dans les années 1920, deux journaux «Lissan din et Balagh el Djazaïri». Selon le docteur Saâdah, dans son livre «la montée du nationalisme algérien», El Balagh El Djazaïria transmettait le message du cheikh Alawi jusqu’aux Etats-Unis d’Amérique. Ainsi, ce maître soufi et journaliste s’intéressait de très près à toutes les activités humaines en son temps, en relevait les lacunes et les défaillances et suggérait pour chaque cas des solutions.

Il avait interpellé par ses nombreux écrits journalistiques tous les groupements de personnes de son temps. «Imamas, écrivains, cheikhs de zaouias, députés nationalistes, journalistes, réformistes… Il conseillait chaque groupe de respecter et défendre les valeurs morales millénaires du peuple algérien, de l’encadrer et de le servir pour l’émanciper et le rendre libre. Aux journalistes tenus d’éclairer l’opinion publique et de la façonner, il préconisait le respect rigoureux de l’éthique et de la déontologie. Avant sa diffusion, l’information doit, vérifier et recoupée leur disait-il, tout en leur ajoutant que la profession de journaliste est noble et ennoblie. Aussi, le cheikh Alawi combattit par ses écrits et son prêche la politique de naturalisation des élites algériennes menées par la France coloniale et l’évangélisation. Cheikh Alawi était considéré sur le plan national comme un panislamiste mais un cadre algérien.

A Berque le désigne comme l’évangéliste moderne qui a su combiner la discipline européenne avec la culture musulmane. Pour le cheikh Alawi, le livre sacré (Coran), est de sens multiple et les interprétations doivent varier de génération en génération et le dogme évolue comme les hommes, tout en gardant et restant identique à sa substance naturelle. Des intellectuels occidentaux de renoms et même des gens de l’église ont été émerveillés au contact du cheikh Alawi par ses larges vues d’esprit, ses paroles franches, rassurantes et tendant vers un but «la paix intérieure».

Ainsi, ces intellectuels se sont convertis à l’islam et devenus des disciples du cheikh, celui-ci, né à Mostaganem en 1869 et décédé le 14 juillet 1934, a été initié au soufisme par le grand maître Sidi Mohamed Ibn El Habib El Bouzidi, connu sous le nom de Sidi Hamou cheikh. A la mort de celui-ci, survenue en 1909, cheïkh Alawi fonda sa tarika qui en un temps assez court, à étendu son prestige à toutes les contrées, pays du Maghreb, du Moyen Orient, d’Europe et des Etat-Unis d’Amérique. Des milliers de personnes y adhéraient. Le soufisme est la voie par excellence du juste milieu, pouvant à lui seul apporter des solutions aux problèmes posés à l’humanité.

Charef.N