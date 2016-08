<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem </span> :<br><span style='color:red;'>Quand Facebook sert au mauvais usage</span>

L’usage de mots vulgaires, indécents, violents, méprisants, dans des pages Facebook, en réponse à une action, (projet), entrepris par les autorités de la wilaya, en faveur des citoyens, constitue pour son auteur, une marque de méchanceté criarde et accentuée. O

n ne peut être d’accord avec tout, même si c’est bénéfique pour la majorité, pour ne pas dire tout le monde, mais on ne doit pas ouvrir la porte de la violence verbale ou écrite sur des pages face book. Nous devons, par respect de la personne, surtout celle qui agit avec une bonne intention, user de mots bienveillants, pour la conseiller, l’orienter, en lui suggérant de faire ceci ou cela, dans le but de corriger ce qui a été fait. Si ces orientations et conseils s’avèrent meilleurs et nécessaires, ils seront pris en considération. L’homme ne doit se laisser glisser vers le bas, (ténèbres), et se contenter comme un scarabée bousier, qui ne prend plaisir qu’au contact de la bouse, la fleur le rendant malade. Le comportement de l’homme : tenue vestimentaire, paroles, attitude à l’égard des différentes questions et le contact avec autrui, sa démarche, montrent la valeur de celui-ci. Il est qualifié par Dieu, dans son Coran, comme tel. La femme qui possède ces qualificatifs coraniques est rangée dans la catégorie des hommes. Autrement, la différence n’est que le sexe, (dhaquar) «masculin» ou féminin, «ountha».

Donc, tout un chacun a la possibilité, de passer de l’individualité à la personnalité. Celle-ci se développe au contact de bons hommes, la lecture de sagesse et évidemment, par un examen de conscience, chaque fin de journée.

Charef.N