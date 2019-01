<span style='text-decoration: underline;'>Peste des petits ruminants et fièvre aphteuse </span>:<br><span style='color:red;'>Quand la culture de l’assurance fait défaut</span>

Comme la fièvre aphteuse, l’épidémie de la peste des petits ruminants qui a touché plusieurs wilayas du pays, a démontré l’insouciance d’une grande partie des éleveurs qui n’ont pas la culture de l’assurance, un moyen leur permettant de limiter un tant soit peu les pertes financières.

Malgré les nombreuses catastrophes naturelles ou maladies animales ayant touché, par le passé, des agriculteurs et des éleveurs de bétails, une grande partie des fellahs ont démontré un manque d’engouement pour l’assurance agricole.

En effet, le débat sur l’absence de la culture de l’assurance au sein des éleveurs a refait surface à l’occasion de l’apparition de la peste des petits ruminants qui a décimé jusqu’ici plus de 2000 têtes ovines sans parler des cas ayant été enregistrés parmi le cheptel caprin, dans au moins 12 wilayas du pays.

Il semble que les différentes campagnes d’information et de sensibilisation organisées, à diverses occasions, par la Caisse Nationale de Mutualité Agricole (CNMA) et des autorités concernées n’ont pas fait avancer les choses. Pour cause ? Les agriculteurs et les éleveurs ont toujours eu de l’indifférence pour le secteur des assurances.

À plusieurs reprises, cette déficience a été démontrée par la CNMA qui n’a pas cessé de rappeler l’importance de la couverture assurantielle, en proposant aux éleveurs de bétails et aux agriculteurs une multitude de produits pour faire face aux différents risques.

Comme c’est le cas dans les pays où la culture de l’assurance est fortement présente, les dispositifs d’indemnisation proposés par les produits assurantiels, limitent les pertes financières et permettent le développement les filières comme celle de l’élevage de bétails.

L’assurance agricole permet aussi de limiter les charges sur l’Etat qui intervient généralement pour indemniser les victimes de catastrophes naturelles ou d’autres maladies qui touchent l’animal.

Comme fut le cas par le passé, lorsque des catastrophes naturelles sont enregistrées ou des épidémies qui ont fait leur apparition, l’Etat débourse d’importantes sommes d’argent pour indemniser des fellahs ou éleveurs, alors que ces derniers sont censés être souscrits à un produit proposé par des compagnies d’assurances. Cet état de fait a aussi été soulevé lorsque l’Algérie avait fait face à l’épidémie de la fièvre aphteuse. Cette maladie animale virale a également causé d’importantes pertes, notamment, parmi le cheptel bovin dont une grande partie d’éleveurs n’ont pas souscrit à l’assurance agricole.

Il est à signaler enfin que le Ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi avait rassuré, jeudi dernier depuis la wilaya de Djelfa, les éleveurs quant à la fourniture d’un vaccin pour le bétail ayant subi, au cours de ce mois, des maladies épizootiques.

«Il sera mis à la disposition des éleveurs au cours de ce mois un vaccin spécial pour les maladies épizootiques ayant touché dernièrement cette richesse animale », a précisé le ministre qui indique à la même occasion qu’environ 2000 têtes ont été décimées en raison de ces foyers épizootiques.

Il a expliqué qu’une quantité de vaccins a été fournie dans ce sens permettant d’éradiquer le virus dans certaines wilayas et une autre quantité sera fournie, au cours de ce mois, pour accomplir l’opération.

M. Bouazghi rassure les éleveurs en indiquant que «le gouvernement suit avec intérêt l’état d’avancement de cette épizootie, et sur instruction du président de la République, M Abdelaziz Bouteflika, nous avons accéléré la mise en œuvre de plusieurs mesures».

Alger: Samir Hamiche