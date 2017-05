<span style='text-decoration: underline;'>SIDI BEL ABBÉS : JOURNÉE NATIONALE DES PERSONNES ÂGÉES</span>:<br><span style='color:red;'>Quand la famille algérienne se dissout</span>

Il y a quelques années, et on commentant une intervention d’un chercheur américain, lors d’une conférence scientifique à Barcelone, un enseignant universitaire algérien, laissa bouche-bée le communiquant américain, en lui déclarant, que la famille occidentale a perdu ses valeurs, de liens de parent, et chacun vit individuellement, contrairement aux familles algériennes et arabes, en général.

Ceci dit, la valeur familiale reste un pur stéréotype de l’image arabe. Mais, au cours des années, on a vu de drôles histoires des familles et des progénitures, qui demandent leurs héritages, alors que leurs parents sont encore en vie. Ce qui arriva à l’un des pionniers, de l’enseignant belabbésien, qui est toujours en vie. Deux de ses enfants, (activant malheureusement dans le secteur de l’éducation), ont contraint leur père à vendre leur domicile familial, sis au quartier Dhaya. Une demeure neuve et bâtie par le pauvre père, qui avait l’intention de créer plus d’espace pour ses enfants. Ces derniers ont poussé leur père à vendre la villa, ont pris leurs parts d’argent, et laissèrent leur père et mère, vivre dans un appartement, au quartier Ben Hammouda. Ils vivent maintenant seuls, malgré le poids de l’âge et leurs maladies chroniques, causées psychologiquement par ces ‘hommes‘ des derniers temps. Cette histoire est vraie, mais pas unique, dans notre société, qui commence à perdre la valeur des liens familiaux. Chaque nouveau marié préfère vivre seul, avec sa nouvelle mariée. Laissant un logement parental confortable et spacieux, et préférant vivre dans des cités dortoirs et payer aux prix fort, le loyer qui avoisine mensuellement les deux millions de centimes. Nos grands-mères ont même baptisé, le nouveau quartier extensible, Ben Hammouda, de « cité des belles filles », (filage kenayenes). Récemment, une femme de 69 ans a été découverte sans vie, dans son domicile, au village Bouaïche. Ce qui prouve la totale irresponsabilité des progénitures, laissant ainsi ceux qui se sont sacrifiés pour leur avenir, vivre et endurer seuls, ce qui leur reste à vivre. Enfin, cette journée nationale des personnes âgées a été célébrée, avant-hier, par les autorités de Sidi Bel Abbés. Ce sont les locataires de l’hospice des personnes âgées, du quartier Ben Mhidi, (Gambetta), qui ont reçu la visite du wali, Tahar Hachani, et les responsables de la DAS. Un moment de joie, au profit de ces vieux et vieilles, en quête de chaleur humaine.

M. Bekkar