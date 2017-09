A la veille de l’Aid El Adha, les prix des fruits et légumes ont pris l’ascenseur. Près d’une semaine après les fêtes, la situation s’est empirée. C’est le constat que font tous les citoyens. Le ministre du Commerce aura beau tenter de relativiser la poussée de fièvre dans nos marchés, il ne fera pas entrer dans la tête des Algériens, que ce n’est pas son travail, de s’attaquer à la spéculation. Il fait alors plus simple. Il ne se prononce pas du tout sur la question. Il laisse faire les choses.

Les citoyens sont d’autant plus frustrés, que le ministre de l’Agriculture qui, soit dit en passant, œuvre à réaliser la sécurité alimentaire en Algérie, avance des chiffres record de production de tels légumes ou tels autres fruits. Mais ces produits se prennent la tête et jouent à celui qui atteindra le plus haut sommet. Notre ministre du Commerce est bien entendu indisposé par cette situation qui le met en grande difficulté, à chaque Conseil du gouvernement. Et gageons, qu’il a été interpellé hier, en Conseil des ministres.

Quant aux consommateurs, ils ont le droit de poser la question suivante: A quoi servirait des récoltes «record» de légumes, si au final les produits agricoles coûtent à cette période de l’année, de plus en plus chers. Le ministre de l’Agriculture tire son épingle du jeu, en soulignant que son travail à lui, est d’assurer à terme la sécurité alimentaire. Les chiffres qu’il avance, en progression constante, doivent lui donner le beau rôle en Conseil des ministres.

Mais son collègue du Commerce, ne sait plus quoi faire. Son secteur s’illustre par des résultats insatisfaisants, Benmeradi est certainement le ministre le moins chanceux du moment. Depuis qu’il a pris ses fonctions, un communiqué de l’ONS est venu lui rappeler toute la difficulté de sa mission.

Nous sommes en septembre 2017, les Offices ont été bel et bien installés, les textes de loi promulgués, la production agricole à des sommets historiques, mais les prix eux s’entêtent à monter, de manière systématique, avec l’arrivée de l’automne. Les solutions existent. Mais encore faut-il les mettre en œuvre.

Par Smaïl Daoudi