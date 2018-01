Le locataire de la Maison Blanche a une drôle de conception de la paix. Après avoir reconnu Jérusalem comme capitale d’Israël, le voilà qui menace les Palestiniens de sanctions financières. Il n’admet pas tout simplement que ces derniers refusent de s’asseoir à la table de négociations et qu’ils osent lui tenir tête et défendre tout bonnement leurs intérêts et leur terre.

Ce Trump qui avait claironné au lendemain de son investiture qu’il réussira à amener la paix et réussir là où ont échoué tous ses prédécesseurs, lève en réalité le voile sur son cynique plan de paix. Une paix au rabais qui profite totalement aux Israéliens et prive les Palestiniens de tout. En résumé, Trump invite les Palestiniens à renoncer à tous leurs droits et à offrir la Palestine sur un plateau à leurs ennemis.

Inacceptable pour l’Autorité palestinienne dont les responsables ont vigoureusement dénoncé ce chantage et invité le président américain à laisser son argent chez lui, même s’il s’agit de 600 millions de dollars. La réponse est claire «la Palestine et Jérusalem valent bien plus que tous les milliards de dollars du monde». Pour les Palestiniens, les Etats-Unis ne peuvent plus prétendre à aucun rôle dans le processus de paix au Moyen Orient et qu’ils se sont disqualifiés au moment où ils ont reconnu Jérusalem comme capitale de l’entité sioniste.

Que cette triste reconnaissance soit suivie d’un chantage aussi bas et aussi vil renseigne, en réalité, sur le parti-pris de l’administration américaine actuelle qui se comporte comme une vulgaire organisation mafieuse, qui croit tout pouvoir acheter par l’argent et l’intimidation.

Et c’est en ce moment que tous les regards se tournent vers les pays arabes qui se doivent de réagir, car, ce que cache la menace américaine, c’est tout simplement d’affamer le peuple palestinien et ainsi pousser ses leaders à accepter les injonctions de Washington et des Israéliens.

En ces temps de décadence, les leaders arabes pourraient au minimum, compenser cette arrogance américaine en assurant aux Palestiniens une partie de cette somme financière. Eux qui ont réagi bien mollement à la décision de Trump de reconnaître Jérusalem capitale d’Israël. Ils ont là une chance d’exister enfin et de sauver une partie de leur honneur perdu. Et peut-être que cela donnera à réfléchir à Trump qui n’a jamais caché sa haine pour les Arabes et les Musulmans.

Par Abdelmadjid Blidi