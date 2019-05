L’Europe est rattrapée par ses vieux démons. Ces dernières années ont vu les mouvements extrémistes réaliser des avancées politiques jamais imaginées auparavant. Leur présence dans les sociétés européennes est devenue des plus influentes. Le pire c’est que leur influence n’est plus que sociétal mais aussi et surtout politique.

En Italie, en Allemagne, en France, en Hollande ou même en Espagne, l’extrême droite et les mouvements populistes enregistrent des victoires électorales qui les placent comme des forces majeures dans leurs pays respectifs. Leur stratégie est la même. La haine et le refus de l’autre sont pratiquement leur seul programme. Et ça marche ! De plus en plus et à force d’un matraquage systématique, ils ont réussi à porter à l’émigré tous les maux des sociétés européennes.

C’est lui, cet étranger qui vole les postes d’emploi aux autochtones. C’est lui, cet étranger qui viole les blondes européennes. C’est lui cet étranger, qui pose les bombes et tue. Des clichés répétés à longueur d’heure et de journée par les nouveaux racistes qui ont comme première cible les musulmans de tous bords. Ils font sciemment l’amalgame entre l’islam et l’islamisme et jouent à la perfection la confusion grâce à leurs « penseurs » à quatre sous comme Eric Zemmour et ses semblables et ses clones en Italie en Allemagne et ailleurs.

Le Pen en France ou Salvini en Italie seront dans un avenir très proche les gouvernants de cette vielle Europe qui se replie sur elle-même et vit de ses peurs et par ses peurs qu’ont su alimenter et entretenir ces nouveaux nazis des temps modernes. Des petits Pétain et Mussolini qui rêvent de la grandeur d’une Europe se nourrissant uniquement de sa haine et de son racisme envers les autres.

Et c’est cette Europe qui est en train de triompher sur la terre des fameux droits de l’homme. Une Europe qui ferme ses portes les unes après les autres aux visages des damnés de la terre qui fuient les guerres et les misères plantées par ces mêmes occidentaux dans leurs pays. Les dernières élections européennes ont confirmé cette tendance et mis à jour la place de plus en plus prépondérante de cette peste grise qui est en train de se propager dans le fameux monde libre qui, sans le saisir, est en train de creuser sa tombe et de retrouver ses modèles de pensées et de grandeurs chez l’idéologie nazie et fasciste.

Par Abdelmadjid Blidi