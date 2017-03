<span style='text-decoration: underline;'>GC Mascara</span>:<br><span style='color:red;'>Quand le Wali s’implique pour sauver le club de la descente</span>

La fin du championnat de la ligue deux Mobilis s’annonce très chaude, pour le Ghali de Mascara, qui comme chacun de ceux qui suivent de près cette compétition savent, que le club phare de la cité de l’Emir Abdelkader, de par ses derniers mauvais résultats, récoltés à domicile, s’est retrouvé en plein milieu des calculs, ayant trait au maintien.

Cependant, le club reste sur un flatteur nul ramené le week-end dernier, de chez un rival direct au maintien, à savoir, le WA Boufarik, qui a son destin entre les mains, car positionné à la 11ème place, avec 31 points à son compteur, soit quatre de plus sur le troisième relégable, qui a un match en moins, le MC El Eulma, en l’occurrence, et six sur le deuxième relégable, qui est l’AS Khroub, alors que le RC Arbaa avec 20 points à son compteur, a dit bye bye à cette division. Cela dit, donc mathématiquement, pour assurer son maintien, le Ghali de Mascara a besoin de six points, qu’il devra récolter au cours des quatre matchs restant, dont deux à domicile, contre l’ASM Oran et AS Khroub, et deux sorties chez respectivement, l’ABS Boussaada et l’ASO Chlef.

En somme, si l’on peut dire, un calendrier favorable au Ghali. Ainsi, en prévision de cette fin de saison marathonienne, les autorités locales, notamment le Wali, M. Salah El Affani, qui est soucieux de l’avenir du club, a décidé d’organiser une réunion dimanche prochain, au siège de la wilaya, avec les responsables du club, à l’effet de mettre en place un plan de sauvetage, pour le club phare de la cité de l’Emir Abdelkader, en particulier le PDG de la SSPA/GC Mascara, Hadj Meriah Benali, principal pourvoyeur de fonds du club, en sus des divers bienfaiteurs qui ont également répondu présents, à l’appel du premier magistrat de la Wilaya.

