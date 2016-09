<span style='text-decoration: underline;'>Tapage nocturne</span> :<br><span style='color:red;'>Quand les mariages empêchent de dormir</span>

Durant ces dernières années, l’Algérien est devenu trop rebelle, au point de ne plus se soumettre à aucune loi, ni à aucune autorité.

En effet, dans un passé récent, l’Algérien était discipliné et respectait parfaitement ses coutumes et les lois régissant son pays. Aujourd’hui, nos villes se sont transformées en grands douars, où chaque personne agit à sa manière. Personne ne respecte personne. Sinon comment expliquer la situation que nous vivons, une situation qui dérange tout le monde ? Dans le passé, les mariages étaient programmés pour être célébrés les jeudis, jour de repos et se terminer le vendredi, juste après le dîner. Les voisins supportaient cette nuit et pouvaient récupérer le vendredi. Aujourd’hui, les mariages sont célébrés tous les jours de la semaine, avec une musique à tuetête toute la nuit, (DJ). C’est-à-dire de 21 heures à 6 heures du matin sans arrêt, sans respect des moments de prières du Fadjr et Sobh. Durant la journée, les habitants de la ville doivent supporter le brouhaha que provoquent les véhicules, qui circulent à travers les rues avec des hauts parleurs sur le capot, diffusant une musique vulgaire et insupportable, sans que personne n’ose dire un seul mot. On se demande, disait Mokhtar « Où sont passées les lois sur le tapage nocturne, qui s’appliquaient durant les décennies passées ? L’interdiction de diffusion de musique à travers les rues de la ville, touchant aux moeurs de toute la population ? Les mariages sont devenus également un risque sur nos routes. Combien d’âmes sont parties, par la faute de ces mariages, voir ces longs cortèges, qui circulent avec des voitures neuves, conduites par des jeunes en état d’ivresse, et d’autres sous les faits de psychotropes, qui circulent n’importe comment, en deuxième, voir troisième position, surprenant parfois de paisibles citoyens, qui reviennent avec leur famille d’une journée de voyage. Des familles entières ont disparu à cause d’accidents causés par des cortèges de mariages ». De leur coté, les citoyens disent « On se demande où sont passés nos responsables ? Qui délivre les permis pour les mariages ? Et sur ces permis, a-ton vraiment indiqué l’heure d’arrêt de ces tapages ? Sans doute non, nos responsables, et à leurs têtes les élus, qui sont les premiers concernés, puisque représentants du peuple, ne s’en offusquent pas. Les permis ne sont que de simples pièces, délivrées pour permettre aux APC de récupérer le montant fixé, tout en affichant une passivité, qui permet ainsi aux opportunistes d’en profiter ».

Mohamed Achraf