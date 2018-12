La scène économique nationale foisonne, ces derniers jours, de discours inquiétants sur l’avenir du pays. Prenant appui sur le recours au financement non conventionnel, les voix de «vautours» s’acharnent sur l’Algérie et prévoient le pire, même si plus d’une année après l’adoption de l’emprunt intérieur, rien de grave n’est venu entraver le fonctionnement de la machine économique du pays.

Ces voix de mauvais augure citent systématiquement les rapports du Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Ces deux institutions mondialisées ont dans toutes leurs notes de conjoncture sur l’économie nationale, redisent mot pour mot les mêmes litanies. On a vu cela dans l’évaluation qu’ils ont faite de notre économie en 2017, en 2016 et en 2015. En d’autres termes, ces deux institutions financières mondiales observent une stagnation de l’économie algérienne et mettent en avant les mêmes « conseils » pour sortir de la dépendance aux hydrocarbures.

L’opinion nationale s’attendait à ce genre de remarque puisqu’elle en a pris l’habitude. Il faut dire que l’on ressasse à longueur de colonne dans la presse nationale, cette évidence au point où l’on se surprend à penser que les responsables qui ont à charge l’économie du pays, sont de bons à rien qui ne méritent pas leurs salaires. L’Algérien moyen est poussé à faire ce constat tellement le discours ambiant est truffé de phrases toutes faites qui ne laissent pour ainsi dire, aucune place au doute. Le résumé, ledit discours tente de nous convaincre que l’Algérien a un vrai problème avec la logique économique. Il ne réussit jamais ce qu’il entreprend et a le chic de casser toute bonne initiative, au point où les vraies capitaines d’industrie se transforment par la force des choses en des importateurs de produits finis,voire en petits tricheurs avec le fisc.

Les rapports du FMI et de la BM ne le disent pas aussi crûment mais lorsqu’on parcourt leurs rapports qui sont identiques d’année en année, on est amené à croire les mauvaises langues. En un mot comme en mille, les deux institutions financières de Breton Wood apportent de l’eau au moulin des détracteurs de l’Algérie. Dans le lot, il s’en trouve beaucoup qui le font de bonne foi, d’autres à desseins, le résultat étant que les « victoires » économiques de l’Algérie, mêmes petites, sont totalement occultées.

Le déploiement réussi dans l’agroalimentaire, la pharmacie et l’industrie mécanique constituent autant de jalons pour l’édification d’une économie solide et diversifiée. Mais force est de constater que le FMI, la BM et les détracteurs de l’Algérie ne voient que ce qu’ils veulent bien voir…

Par Smaïl Daoudi