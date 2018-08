<span style='text-decoration: underline;'>L’estivant agressé pour un parking à Béjaïa est décédé </span>:<br><span style='color:red;'>Quand les voyous squattent nos plages</span>

Hier, on déplorait le décès d’un Algérien mort gratuitement. La réaction des pouvoirs publics devrait être à la hauteur de ce dramatique épisode par un été 2018 à classer encore une fois dans le rayon des années peu glorieuses. Il est établi en effet, que dans beaucoup de plages, et parmi elles les plus populaires, celle d’Aokas illustre cet état de fait oû ce sont les marginaux qui imposent leur diktat.

La mafia des plages qui sévit ces dernières années sur la quasi-totalité du littoral, en imposant sa loi aux estivants, a commis son premier meurtre dans la commune d’Aokas, à Bejaïa. Un estivant, poignardé après avoir refusé de payer des droits de stationnement de 200 DA, a succombé à ses blessures, hier matin, à l’hôpital Khelil Amrane de Béjaïa. L’homme originaire d’Oued Souf était venu à Bejaïa pour passer des vacances. Des voyous qui s’étaient autoproclamés gardiens de parking avait exigé de l’estivant qu’il leur paye un droit de stationnement alors que le Ministre de l’Intérieur avait bien précisé qu’ il n’y avait aucune raison que le citoyen rémunère des individus louches qui s’étaient octroyé illégalement un espace public.

La victime, Aïssi Zoubir, 36 ans, a payé de sa vie une lourde contradiction entre les instructions ministérielles et une réalité du terrain qui met les estivants algériens en situation d’otages d’une mafia qui a décidé de privatiser les plages du pays. Le décès d’Aissi Zoubir met la lumière sur un état de fait tout à fait inacceptable, réduisant le père de famille algérien à une posture de victime potentielle de marginaux. En effet, ce qui est arrivé à Aokas aurait pu se produire n’importe où sur le littoral du pays. Les estivants se sentent dans l’obligation de faire profil bas et payer la «dîme» aux voyous en évitant de rouspéter, au risque de connaître le sort du défunt Aissi Zoubir. Il y a lieu de rappeler que le cas d’Aokas n’est pas unique. A une journée prés de l’agression, un autre citoyen a vécu la même mésaventure, à Oran cette fois, pour une histoire de place sur la plage que la victime refusait de changer. Là aussi, le «plagiste» a donné un coup de couteau mortel.

Ces deux épisodes dramatiques constituent l’expression radicale d’une ambiance délétère dans nombre de plages algériennes. Il faut dire qu’au quotidien, les agressions sont très répandues sur les 1200 km du littoral national. Les insultes, les gifles, les bagarres à n’en pas finir font partie du l’ambiance estivale sur nos plages dites publiques. Pour passer une journée à la plage en paix, le citoyen a le choix entre céder au diktat des «plagistes» et des «parkingeurs» ou fréquenter les plages des hôtels de luxe qui se trouvent être hors de prix.

Il existe toutefois des «îlots» de sérénité et de calme où le citoyen peut passer une journée tranquille sans être importuné. Mais ce genre d’endroit ne fait malheureusement pas la règle. Pourtant à bien voir comment les plages algériennes sont gérées, on comprend aisément que tout est dans la fermeté et la rigueur des services de sécurité et de l’administration locale. Or, il s’avère que la présence de ces derniers n’est pas « homogène » sur l’ensemble de la côte.

Alger: Smaïl Daoudi