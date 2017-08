<span style='text-decoration: underline;'>Histoire</span>:<br><span style='color:red;'>Quand Mostaganem stoppa les visées expansionnistes de l’Espagne en août 1558</span>

Après la chute de grenade (Andalousie espagnole) en 1492, les états européens catholiques à leur tête l’Espagne, animés par un fanatisme religieux, joint à des politico-économiques, visaient l’occupation du littoral maghrébine la fin des activités maritimes musulmanes.

Ainsi, dès 1505, les Espagnols prennent pied en Algérie et s’installent à Mers El Kébir (Oran). Ensuite, le perron d’Alger et plusieurs villes du littoral algérien furent conquis. Charles le Quint se prenait pour le monde du monde et rêvait d’une monarchie universelle, entreprit une croisade contre l’Islam d’Occident (Maghreb). Son fils Philipe II mena lui aussi une politique de grandeur et de guerre. Il se considérait pour le champion unique du catholicisme et persécuta les musulmans restés après 1492. «Combattre les musulmans, les juifs et les protestants fut le grand dessein auquel il consacra sa vie. Il projetait une hégémonie territoriale tout autour de la méditerranée. Les ordres religieux catholiques européens, poussés par une fièvre antimusulmane, se prêtèrent aux efforts pour conquérir le Maghreb arabe et christianiser ses peuples. Les Algériens soucieux de leur pays des visées espagnoles, firent appel aux frères Barbarousse et Kheïrredine, deux Turcs aguerris dans la marine de guerre. Les Cheïkhs de zaouias, bien écoutés à l’époque firent asseoir à Alger les deux Turcs qui avaient l’appui de l’empire ottoman, pour libérer les villes occupées par les Espagnols et défendre le pays. Ainsi, une importante flotte marine de guerre est constituée qui deviendra durant trois siècles, maître de la méditerranée, craignée par toutes les puissances étrangères. Les Espagnols ont été chassés. Des accords et conventions furent signés par Alger et plusieurs pays dont les Etats-Unis d’Amérique. Cependant, l’humiliante défaite subie par les Espagnols, mettant fin à leurs visées expansionnistes, mérite d’être évoquée. En effet, le vingt trois août 1558, plus de dix milles soldats espagnols commandés par le comte d’Alcaudette tentèrent d’occuper Mostaganem qui disposait d’une muraille et bien gardée par une garnison militaire et de canons. Ainsi, les envahisseurs furent repoussés jusqu’à Mazagran, située à quelques quatre kilomètres à l’ouest de Mostaganem. Des cheikhs de zaouïas avec leurs adeptes de la région de Mostaganem et d’autres contrées limitrophes, accourèrent pour se joindre aux Turcs et aux Moudjahidines. Et le vingt six août 1558, une bataille est farouchement livrée aux Espagnols affamés, ils manquaient vivres. La flotte maritime commandée par Hassan arraisonnait les navires espagnols venus au secours. Les Moudjahidines sont parvenus alors à décimer les soldats espagnols en tuant onze milles dont le comte d’Alcaudette. Depuis cette humiliante défaite, les Espagnols renoncèrent à jamais d’occuper Mostaganem et leurs visées de continuer leur route par voie terrestre pour occuper des villes de l’intérieur furent ébranlés. Rappelons, que la marine algérienne, était maître de la méditerranée. Sidi Lakhdar qui y avait participé activement en tant que général de la cavalerie de l’armée turque, a décrit avec détails cette grande épopée dans une quacida intitulée «Quassat Mazaghran maâlouma». Cette quassida demeure encore une référence pour les historiens. Ainsi, pour perpétuer cette page de notre histoire, l’APC de Mazagran a organisé à l’occasion du quatre cent cinquante neuvième anniversaire de ladite bataille, un défilé, une soirée musicale et un cycle de conférences en rapport avec le thème, animées par des professeurs. Ces derniers, ont situé la situation politique et sociale qui prévalait en Algérie après la chute de Grenade (Anadalousie), les visées espagnoles et les fanatiques ordres religieux catholiques. Les conférences ont évoqué l’ampleur de la marine algérienne instaurée par les Turcs Barbarousse, Kheïrredine et autres pour protéger le pays, l’organisation de celui-ci avec ses frontières. Les conventions et les accords conclus entre l’Algérie et des pays européens et les Etats-Unis d’Amérique. Méditons ces vers: «le trident de Neptune est le spectre du monde et nous rappeler que le peuple possesseur d’une puissante marine, peut prétendre, sinon à la domination universelle du moins au respect des ennemis. Une forte armée navale était et reste encore l’auxiliaire indispensable d’une indépendance politique et un puissant levier qui peut élever les faibles et les moyens au niveau de prépondérance des forts. Alors tous pour construire un état fort.

Charef.N