<span style='text-decoration: underline;'>Belgique</span>:<br><span style='color:red;'>Quand Thierry Henry humiliait les stars de l’équipe à l’entraînement</span>

Ancien entraîneur adjoint de la sélection belge (2016-2018), Thierry Henry était tellement fort à l’entraînement que des stars de l’équipe des Diables Rouges l’ont quitté.

A l’instar de Zinedine Zidane en son temps, avec lequel il a écrit les plus belles pages de l’histoire de l’équipe de France, Thierry Henry est un jeune retraité qui a conservé de beaux restes. Et des aptitudes à faire pâlir un certain nombre d’attaquants en activité. Adjoint de la sélection belge entre 2016 et 2018, l’ex-attaquant d’Arsenal n’a pas toujours ménagé les joueurs dont il avait la charge. Demi-finaliste de la dernière Coupe du monde à ses côtés, l’avant-centre de l’Inter Romelu Lukaku peut en témoigner.

«Je ne vais pas donner le nom…»

Cela tombe bien d’ailleurs, car il l’a fait à l’occasion d’un live Instagram qu’il partageait vendredi soir avec son ancien entraîneur en sélection. «En ce qui nous concerne nous, les attaquants, je pense qu’on a jamais vécu un meilleur moment en sélection que lorsque tu étais là, a-t-il d’abord confié à Thierry Henry. Parce qu’il y avait de la compétition. Tout le monde évoluait à un très haut niveau, grâce à toi.» Voilà pour la partie réjouissante, la plus amusante intervient juste après.

Car Thierry Henry a longtemps eu du mal à «tuer le joueur» qui sommeille encore en lui. Lukaku a raconté une anecdote pour le moins croustillante: «Je me souviens quand mon frère est venu après que tu as réalisé ce geste à l’entraînement, s’est-il souvenu. Et je ne vais pas donner de nom mais le joueur en question a quitté le terrain. Jordan est venu et m’a dit: “Rom! J’ai vu de ces trucs incroyables aujourd’hui! C’était complètement fou!”» La victime en conserve certainement un souvenir impérissable…