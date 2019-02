<span style='text-decoration: underline;'>Hypothétique inscription au Logement LLP </span>:<br><span style='color:red;'>Quand une simple annonce sur Facebook se transforme en une immense arnaque</span>

D’une simple annonce sur Facebook jusqu’à une rumeur qui a affolé la population d’Oran, des centaines de citoyens se sont rués, ces derniers jours, au bureau de poste de St-Charles et autres encore. Motif : pour déposer le dossier d’inscription à une nouvelle formule de logements nommée Logements Locatifs publics (LLP) qui permettra à l’Etat de louer des logements à des citoyens, suite à des annonces sur quelques pages de Facebook.

Un dossier anonyme a fait son apparition, et des centaines de citoyens se sont rués au niveau des secteurs urbains pour extraire les dossiers, notamment, les fiches familiales. Mais le plus étrange est que le dossier fictif contenait un cheque barrée. Les secteurs urbains ont été pris d’assaut avant que ces citoyens ne se dirigent vers le bureau de poste de St-Charles pour envoyer le dossier à la Daïra d’Oran, contre la somme de 200 Da et 700Da par voie recommandée. Des jeunes devant le poste, vendaient des imprimés jusqu’à 1000 Da. A l’intérieur de la poste, femmes, jeunes, et hommes se bousculaient pour s’inscrire à cette formule. Mais qui est derrière cette information Intox ? Les citoyens se sont interrogés sur les réseaux sociaux pour savoir si c’est vrai ou pas ? Et s’il s’agit d’une nouvelle formule de logements.

Contacté par nos soins, le chef de la Daïra d’Oran, Mourad Rahmouni, était catégorique : «Rien d’officiel jusqu’à maintenant, et si il y’avait un dépôt de dossiers, les dates et la nature du dossier seront dévoilées et annoncées ». Les services de la wilaya ont, eux aussi, apporté un démenti catégorique concernant un prétendu lancement de cette formule (lire le démenti ci dessous). Donc, qui est derrière cette rumeur qui a ébranlé les réseaux sociaux, et pousser les citoyens à se bousculer devant les bureaux de postes ? Un réseau de trafic ? Un réseau d’escroquerie ? Ou des simples individus qui ont voulu profiter de la souffrance des citoyens et la crise du logement ? Et y aura a-t-il une ouverture d’enquête après tout cela ? Ce qui est sûr, c’est que cette inscription n’est qu’une rumeur prise au mot par des milliers de citoyens. L’inscription n’a pas été annoncée ni par la Daïra, ni par la wilaya, ni par l’OPGI, ni par la Direction du Logement. Aucune chaîne Tv n’a relayé l’information. Aucune date n’a été communiquée. Mais pourquoi cela ne se passe uniquement qu’à Oran et pas les autres wilayas ? Tout cela pose des questions sur le niveau de conscience des citoyens qui, malheureusement, croient à tout ce qu’est balancé sur Facebook et sont près à se donner en spectacle et à se bousculer dans les bureaux de poste pour une inscription qui est sans fondement.

Tout type de logement a besoin d’un décret qui doit paraître au journal officiel, celui du LPP n’a pas été encore publié, donc la rumeur a fait l’effet de boule de neige, et le perdant, est le simple citoyen qui a cru en cette nouvelle « arnaque ». Lors de l’inscription à la nouvelle formule du LPA en avril dernier, un communiqué officiel de la wilaya a été publié, même en 2013, avec l’inscription via Internet de l’AADL 2. Le Ministère a communiqué la date du début des inscriptions.

Espérons que cette rumeur du LLP poussera les citoyens à plus de vigilance et de conscience, en attendant le lancement officiel des inscriptions qui sera relié par les journaux, chaînes de télévision et services concernés. « Notons que l’Etat a fait de grands efforts en matière de relogement à Oran. 35.116 logements, tous types confondus, ont été distribués à travers la wilaya d’Oran depuis 2015 à ce jour », a annoncé récemment le wali d’Oran, Mouloud Chérifi, qui a mis en exergue les efforts déployés par les pouvoirs publics pour régler le problème du logement et endiguer les habitations précaires qui ternissent l’image de la deuxième plus importante ville du pays. «Durant les 10 premiers mois de 2018, quelque 13.752 logements, tous types confondus, ont été distribués, soit presque le double de ce qui a été distribué l’année d’avant (2017), soit 7.734 unités, tous types confondus,» a-t-il précisé. Rappelons que 5.765 logements ont été remis à leurs bénéficiaires en 2015 et 7.865 autres en 2016. Le chef de l’Exécutif a assuré que la cadence restera encore dynamique durant l’année 2019, tout en citant certains projets qui avaient connu un arrêt pour diverses raisons et que toutes les réserves ont été levées, afin de permettre la distribution de tous les projets achevés. Un quota de 3.000 logements sera réservé dès le premier semestre au quartier des Planteurs, dont les bénéficiaires seront relogés à Oued Tlélat et Benfréha. Hai Sanaouber ex- les Planteurs, ce site précaire a bénéficié d’un programme spécial de 11.000 logements décidé par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, lors d’une de ses visites à Oran. Plusieurs opérations de relogement ont été déjà organisées au profit des habitants de ce quartier populaire. La bonne nouvelle ira aux occupants de « haouch Snabi» qui ont vécu le calvaire depuis des décennies, ainsi que les habitants de « Batimat Taliane», ainsi que d’autres sites tels que «Sardina» à Mers El Kebir qui attendaient depuis des années. Les occupants de la « ferme Djaaider », sont aussi concernés par une prochaine opération de relogement, comme ceux restant du lieu dit «Hayat regency». Le président de la république, Abdelaziz Bouteflika, avait lors de ses multiples visites à Oran, constaté que le logement est la principale préoccupation des citoyens. Avant 1999, Oran ne bénéficiait guère de programme de logements sociaux. Depuis 1999, la situation a considérablement changé et ce sont des milliers de logements qui ont été distribués dans différents types, de l’AADL, en passant par le social, LPA et LPP et même l’habitat rural ainsi qu’un programme conséquent pour le quartier des Planteurs. La capitale de l’Ouest a bénéficié d’un programme conséquent de plus de 172000 logements, ce qui a fait la joie de milliers de familles, des quartiers d’Oran mais également des bidonvilles. Le président de la république, Abdelaziz Bouteflika, n’à ménagé aucun effort pour permettre la finalisation des projets de logements à Oran, et comme des milliers de logements étaient confrontés au problème de l’absence des travaux de VRD, le président a levé, récemment, le gel sur plusieurs projets de VRD, pour accélérer les travaux et permettre la réception d’importants quotas de logements dans les mois à venir. 300 milliards de centimes ont été octroyés pour entamer les travaux de VRD des projets de logements. Une bonne nouvelle pour les bénéficiaires de ces logements.

Notons que selon des sources bien informées, près de 100.000 demandes de logements ont été faites depuis 1975 au niveau de la daïra d’Oran. Ce grand nombre représente les demandes à points déposées au niveau de la Daïra par des citoyens qui réclament des logements. Notons qu’une opération d’assainissement est en cours concernant ces demandes. Cette opération permettra de transférer ceux qui ont un salaire mensuel de plus de 24.000 Da à d’autres types. Par ailleurs, et concernant la nouvelle formule du LPA dont le quota est de 400 logements pour la commune d’Oran, ce nombre est jugé insuffisant, comme le nombre des demandes déposées a atteint 15.000 demandes. Pour rappel, le wali d’Oran, Mouloud Cherifi, a donné une véritable dynamique pour le logement à Oran depuis son installation en organisant plusieurs réunions et en prenant plusieurs décisions qui ont permis de trouver des solutions aux difficultés qui a pénalisé l’avancement de plusieurs chantiers de logements dans la capitale de l’Ouest. Mouloud Cherifi, avec rigueur, a réussi à mettre le secteur de l’habitat à Oran sur les bons rails.

Fethi Mohamed