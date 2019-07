<span style='text-decoration: underline;'>Zone pétrochimique de Béthioua </span>:<br><span style='color:red;'>Quatre blessés dans une explosion dans un train 400 du Gl 17</span>

Quatre personnes ont été brûlées au premier degré suite au gigantesque incendie déclenché par une explosion du gaz au niveau du train 400 complexe GL1Z de Sonatrach qui sert à la liquéfaction du gaz dans le complexe pétrochimique de Béthioua, une localité située dans la partie est d’Oran sur l’axe allant vers Mostaganem.

Les blessés ont été transférés aussitôt vers les services des urgences de l’hôpital d’El Mohguene. L’accident est survenu aux environs de 22 h, la nuit de lundi à mardi. Tout a commencé lorsque deux fortes déflagrations ont été entendues à plusieurs kilomètres à la ronde.

Suivit un véritable branle-bas de combat chez les agents de gardiennage et de sécurité intervenus rapidement avec l’arrivée des renforts des sapeurs pompiers déployés à partir des unités de Gdyel, Arzew, Oran et Ain El Türck. Ce déploiement intérieur rentre dans le cadre de la mise en application du protocole assistance mutuelle. Il a été déclenché immédiatement après le sinistre qui a provoqué un vent de panique parmi les agents et travailleurs de la zone qui se trouvaient sur place. Il s’agit d’un protocole qui mobilise toutes les unités de la sécurité industrielle du groupe Sonatrach pour intervenir dans pareil incident.

Ces unités ont réussi à circonscrire le feu principal en moins deux heures, avant de traiter des foyers de feu résiduel. ans la tourmente, les premières mesures ont été prises à commencer par la cessation immédiate de la production. Autrement dit, toutes les vannes transportant le gaz naturel ont été fermées pour éviter l’extension du gigantesque feu, visible de loin, et ayant plongé les employés de la zone pétrochimique et les habitants de la localité dans l’émoi et une désolation la plus totale. Ces derniers appréhendaient le déferlement du brasier vers les zones du complexe.

Jusqu’à présent, des responsables de ladite filiale, rattachée à la Sonatrach, continuent à se murer dans un silence total en ne faisant aucun commentaire sur, notamment, les raisons ayant provoqué un tel brasier, faisant craindre le pire. Tout le monde s’est accordé à répéter comme un leitmotiv, la même explication qui revient très souvent sur les lèvres des responsables locaux qui soulignent que «seule l’enquête tirera au clair une telle affaire et déterminera avec exactitude les raisons dudit accident».

Après d’ingénieux efforts, Ouest Tribune a tout de même réussi à soustraire un petit aveu faisant état de «la mise à l’arrêt dudit complexe pendant une durée de deux semaines». Une interruption au moment où un deuxième train de chargement est en phase de maintenance. La production du gaz sera donc suspendue ces jours ci au grand dam de l’économie nationale.

Mohamed Aissaoui