<span style='text-decoration: underline;'>Coronavirus</span>:<br><span style='color:red;'>Quatre cas suspects à Oran, l’inquiétude prend de l’ampleur</span>

Au moins 4 cas personnes suspectées de coronavirus ont été recensées hier à Oran. En effet, 3 cas suspects se trouvaient hier au niveau du centre hospitalo-universitaire d’Oran (CHUO), parmi eux, un français et un espagnol ainsi qu’un Algérien issue de la communauté algérienne établie à l’étranger.

Ce dernier habitant à Oued Tlèlat est revenu de France il y a 3 jours. Les cas sont âgés respectivement de 25, 27 et 79 ans. Un cas suspect a été également signalé à l’Etablissement hospitalier universitaire d’Oran (EHU), en attendant les résultats des analyses à l’institut Pasteur. Hier jusqu’à midi, aucun cas n’a été confirmé à Oran, mais malheureusement sur les réseaux sociaux, la panique s’est emparée des internautes qui voyaient le nombre des cas en Algérie augmenter à 48 dont 04 décès. Certains d’entre eux appelaient les citoyens à restez confinés chez eux et de ne sortir qu’en cas de nécessité. Mais hier au centre ville d’Oran, aucun signe de panique. Les rues étaient bondées de monde, même ceux de Medina Djedida, où l’activité commerciale n’a pas baissé, surtout en cette période de vacances avancée. Nombre de citoyens circulaient à Medina Djedida et au centre ville. Rares parmi eux portaient des masques. Notons que onze nouveaux cas du coronavirus (covid-19) ont été confirmés en Algérie, dont un décès, portant au total 48 cas confirmés avec quatre décès, a indiqué dimanche un communiqué du ministère de la Santé de la Population et de la Réforme hospitalière. Pour le dernier décès, il s’agit d’une une femme âgée de 84 ans dans la wilaya de Blida, précise le communiqué, ajoutant que neuf cas contacts ont été enregistrés également à Blida qui étaient en contact avec les premiers cas, ainsi que deux autres nouveaux cas dans la wilaya de Guelma.

Fethi Mohamed