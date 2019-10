<span style='text-decoration: underline;'>Selon une source de la direction de la santé</span>:<br><span style='color:red;'>Quatre foyers de moustique tigre découverts à Oran</span>

Le moustique tigre a fait son apparition à Oran, a-t-on appris hier auprès de la direction de la santé de la wilaya d’Oran. En effet, 4 foyers ont été découverts récemment à St-Eugene, Es-Senia, St-Hubert et Bir El Djir. Heureusement que jusqu’à maintenant, les piqûres de ce moustique sont sans gravité, “pas de cas surinfecté“ selon la direction de la santé.

La découverte de ces foyers a été faite grâce à des informations de la part de citoyens. Ces derniers ne manquent pas d’informer la direction de la santé et les bureaux d’hygiène se déplacent sur les lieux où des pièges sont installés pour vérifier l’existence ou non de ce moustique. La direction de la santé informe par la suite les hôpitaux et les Epsp de l’existence de ce moustique pour prendre les mesures nécessaires de prise en charge des cas. Notons que le moustique tigre pique principalement à l”aube et au crépuscule, le plus souvent à l’extérieur des maisons.

Il est plus actif durant la période de mai à novembre. Dans le monde, le moustique tigre peut transmettre, dans des conditions bien particulières, la dengue, le chikungunya ou le zika. Pour lutter contre ce moustique, plusieurs précautions peuvent être prises, notamment la suppression des eaux stagnantes qui favorisent la reproduction du moustique autour des domiciles, changer l’eau des vases plusieurs fois par semaine, vérifier le bon écoulement des gouttières, supprimer les pneus usagers et tout autre objet pouvant se remplir d’eau et couvrir les réservoirs d’eau (bidons d’eau, citernes et bassins) avec un voile ou un tissu.

Il est à rappeler qu’un dispositif de surveillance et de lutte contre les arboviroses (maladies infectieuses) transmises par le moustique tigre -de son nom scientifique Aedes albopictus- a été diffusé sous forme d’instruction ministérielle à l’ensemble des 48 directions de la santé et de la population le 8 juillet 2019 à l’effet de le mettre en œuvre.

Le moustique tigre est reconnaissable à ses rayures noires et blanches sur tout le corps ainsi que sur les pattes. Sa taille est généralement inférieure à celle du moustique commun. Ses ailes sont complètement noires et sans tâche. Son allure est pataude et il est facile à écraser en vol. Il apprécie généralement de voler autour des chevilles. Il porte également le nom de Aedes Albopictus. Dans la plupart des cas, sa piqure est bénigne. Le moustique tigre établit le plus souvent ses quartiers chez des particuliers, dans de petites réserves d’eaux stagnantes. Une fois installé dans votre jardin, il est très difficile de l’en déloger.

Fethi mohamed