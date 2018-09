<span style='text-decoration: underline;'>Lutte contre le trafic de drogue </span>:<br><span style='color:red;'>Quatre individus interpellés dans différentes opérations</span>

Quatre individus suspectés de trafic de stupéfiants ont été interpellés et plus de 3 kg de cannabis traité et 1562 comprimés psychotrope ont été saisis par les forces de police des sûretés de wilaya d’Alger, Sidi Bel Abbes et Oum El Bouaghi, indique lundi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Ainsi dans le cadre de la lutte contre la criminalité et agissant sur information faisant état la présence d’un trafiquant de drogue qui s’adonne à cette activité illégale au centre-ville d’Alger, les forces de la police judiciaire du secteur compétent ont intervenu rapidement sur les lieux procédant à l’arrestation de cet individu et à la saisi de 76 grammes de cannabis traité et 762 comprimés psychotropes, précise-t-on de même source. Dans la wilaya de Sidi Bel Abbes, les éléments de la police judiciaire ont interpellé deux présumés trafiquants de drogue et ont saisi 3 kilogrammes et 79 grammes de cannabis traité. Agissant également sur information, les forces de police de la sûreté de wilaya d’Oum-El-Bouaghi ont interpelé un suspect âgé de 24 ans pour commercialisation illégale de 800 comprimes psychotropes. Par ailleurs, lors du traitement au port de Mostaganem des passagers d’un car-ferry en provenance de valence (Espagne), la police judicaire a intercepté un passager de nationalité algérienne en possession de 235 boites de médicaments de différentes marques, ajoute le communiqué.