Quatre médailles dont deux en argent pour l’Algérie

L’Algérie a remporté quatre médailles dont deux en argent jeudi lors de la première journée des jeux Paralympiques (7-18 septembre), qui se déroulent à Rio de Janeiro au Brésil.

Les consécrations d’argent ont été l’£uvre de Lahouari Bal haz et Nassima Saifi en athlétisme alors que Nadia Mejmedj en athlétisme et Abdellaoui Cherine en judo se sont offert le bronze. Au concours du lancer de Poids, classe (F32), Bahlaz a ouvert le compteur de l’Algérie en médailles par une breloque en argent réussie au 4e essai avec un jet à 9.40m (nouveau record d’Afrique), alors qu’il se dirigeait avant ce jet à prendre le bronze (8.81m). Le titre paralympique du concours est revenu au Grec Konstantinidis Athanasios avec 10.39m (record du monde), et la médaille de bronze a été gagnée par son compatriote Zisidis Dimitrios (9.24m). «Il y avait une possibilité pour faire mieux, mais, néanmoins, je considère qu’une médaille d’argent est aussi bonne à prendre dans un concours très difficile où l’arbitrage n’a pas été à la hauteur», a indiqué Bahlaz. Pour sa part, Abderrahim Missouni s’est contenté d’une 6è place (8.17m), alors que Karim Betina n’a pas été chanceux en ratant ses trois essais de qualification pour la finale. En fin d’après midi de la même journée, Nassima Saifi a ajouté une médaille d’argent à l’Algérie au concours du lancer de Poids, classe (F57), avec un jet à 10.77m, réussi au 3è essai, synonyme d’un nouveau record d’Afrique de la spécialité. Sa compatriote Nadia Medjmedj (F56) a pris la médaille de bronze du concours avec un jet à 9.92m battant par là même le record du monde de sa classe (l’ancien record comptabilisé à 9.43m était détenu depuis 2012 par l’Américaine Madsen Angela qui s’est contentée d’une 8è place à Rio). L’autre algérienne engagée dans l’épreuve, Safia Djalal a raté des premiers essais de qualification à la finale. L’athlète a passé une semaine difficile, suite au décès de son père, alors qu’elle était en plein préparation et concentration à Rio. Malgré sa douleur, Djalal a préféré rester pour défendre les couleurs nationales et honorer la mémoire de son défunt père. La médaille d’or du concours du Poids (F57) est revenue à la recordwomen du Monde mexicaine, Ortiz Hernandez Angeles avec un jet à 10.94m. En judo, au moment où tout le monde attendait Mouloud Noura, second au ranking liste mondial, c’est la toute jeune athlète Abdellaoui Cherine (18 ans) qui a réussi à surprendre en dérochant la 3e place, «une grosse performance pour ses premiers Jeux». Cherine a remporté la médaille de bronze en gagnant au repêchage face à la Brésilienne Ferreira Michele (7e mondial). En quart, l’Algérienne (12è mondial) avait éliminé la Canadienne Priscilla Gagne (4è mondiale), avant de perdre face à la Française Martinet Sandrine (3è mondiale). «Je suis très heureuse pour ce titre. Je pouvais faire mieux, si je n’avais pas commis des erreurs. Je suis très contente et cela va m’encourager à doubler d’effort pour faire mieux à l’avenir», a déclaré Cherine. Dans la catégorie des -60kg, Noura Mouloud a complètement raté sa sortie. L’Algérien n’a même pas pu gagner le combat de repêchage pour la médaille de bronze face au Coréen Lee Minjae, pourtant blessé. Noura, exempt du premier tour, avait perdu d’entrée face au Roumain Alex Bologa, vainqueur au premier tour du Coréen Lee. Mouloud Noura, très affecté par son parcours catastrophique, a tenu dans sa page face book, à s’en excuser auprès de ses amis, sa famille et tous ceux qui ont cru en lui.