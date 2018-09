<span style='text-decoration: underline;'>Batna </span>:<br><span style='color:red;'>Quatre membres d’une même famille décèdent dans un accident de la circulation</span>

Quatre (4) personnes d’une même famille ont péri dans un accident de la circulation survenu mardi matin dans la commune de Tazoult dans la wilaya de Batna, a-t-on appris du chargé de la communication auprès de la protection civile, le capitaine, Abdelmalek Bouafia.

L’accident s’est produit suite à une collision entre un véhicule touristique et un camion semi remorque a précisé la même source, détaillant que les occupants du véhicule, un couple et leur deux enfants, âgés entre 4 et 43 ans sont décédés sur place. La même source a indiqué que cet accident s’est produit sur un tronçon routier de la route nationale (RN) n 31 reliant Batna à Biskra et qui constitue un «point noir» en raison de la fréquence des accidents de la route dans cette zone. Les dépouilles ont été acheminées vers la morgue du centre hospitalo-universitaire de Batna par les éléments de la protection civile, a-t-on souligné indiquant qu’une enquête à été ouverte par les services compétents pour déterminer les causes de cet accident.