<span style='text-decoration: underline;'>Contrôle des commerces</span>:<br><span style='color:red;'>Quatre milliards de dinars de produits sans facturation en 2016</span>

Dans le cadre de la lutte contre le commerce informel, et pour protéger le consommateur depuis le début de l’année en cours, près de 25000 interventions ont été effectuées par les services de contrôle des pratiques commerciales, 5429 PV pour diverses infractions ont été établis.

Il a été prononcé environ 200 décisions de fermetures de locaux commerciaux pour diverses infractions enregistrées à savoir, absence de registre de commerce ou autres délits, qui nécessitent cela. Pour ce qui est de la non facturation, soit la vente ou achat de produits sans factures, la somme s’élève à près de 4 milliards de dinars. Ce chiffre est très important et attire l’attention, par rapport à l’année précédente, malgré les efforts fournis par les services concernés, pour la lutte contre cet état de fait qui continue à se poser. Les services concernés sont à pied d’œuvre sur le terrain pour arriver au but escompté. Dans le même cadre, les services de contrôle de la qualité et de la concurrence des prix, ont enregistré durant la période sus citée, 13769 interventions et 2641 PV. Par ailleurs, il a été saisi 304 tonnes de produits dont la date de péremption est dépassée ou non conforme au poids réglementaires dont le coût s’élève à 32 millions de dinars. Il a été fermé 200 commerces pour diverses infractions relevées, notamment défaut d’hygiène, étalage de produits sur les trottoirs. A cet effet, 7 tonnes de produits carnés ont été notamment saisies. Cette marchandise est estimée à 5 millions de dinars.

Bekhaouda Samira