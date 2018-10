<span style='text-decoration: underline;'>Ça bouge dans les chantiers du LPA à Belgaid </span>:<br><span style='color:red;'>Quatre mises en demeure adressées par l’OPGI</span>

L’OPGI d’Oran vient d’adresser, ces derniers jours, 4 mises en demeures à des entreprises qui réalisent des projets LPA à Belgaid. Suite au retard constaté dans les travaux et la qualité médiocre de construction, l’OPGI vient de suivre la règlementation en vigueur et a adressé deux mises en demeure contre une entreprise chargée de réalisation de 80 logements du projet 121 LPA, et 50 logements LPA réservés au travailleurs de l’ENTV et la radio à Oran. L’OPGI dans sa mise en demeure, a demandé le renforcement des deux chantiers en moyens humains et matériels et la présentation par l’entreprise d’un planning de réception de projet.

La 03eme mise en demeure concerne une entreprise chargée de la réalisation de 121 logements du projet 197 LPA. L’OPGI a demandé à l’entreprise la démolition de la dalle du rez de chaussée d’un immeuble tout en lui demandant d’améliorer la qualité du béton utilisé. La dernière mise en demeure a été adressée à une autre entreprise chargée de réalisation de 39 logements du projet 159.

L’OPGI demande à l’entreprise de renforcer le chantier en moyens humains et matériels, de rattraper les défauts de réalisation, d’installer une équipe de travail dans chaque immeuble ainsi que de respecter le planning de réception et la mise en place d’un représentant de l’entreprise au niveau du chantier. Notons que la dernière visite du wali sur le chantier du LPA à Belgaid a fait booster les choses, et sur le terrain, plusieurs décisions ont été entreprises pour permettre d’accélérer les travaux et permettre ainsi la réception de ces projets dans les délais prescris, car la plupart des bénéficiaires ont payé la première tranche depuis 2014.

Dans ce cadre, le Directeur de l’OPGI Baroud Mohamed, accompagné du directeur de la commission de logement au sein de la wilaya ainsi que des représentants des différents projets du LPA à Belgaid, ont effectué mercredi dernier une visite sur place qui a permis de constater de près l’avancement des travaux et de résoudre les difficultés qui pénalisent quelques chantiers. Dans ce cadre, il est prévu le 01 novembre prochain, la remise des clés des projets 154E et 189, les travaux d’aménagement extérieur sont en cours pour ces deux projets. Pour rappel, les bénéficiaires de 80 logements du projet 159 logements promotionnels aidés (LPA) à Belgaid ont reçu une bonne nouvelle ces dernières semaines, avec le début des travaux de leur projet.

Un accord a été finalement trouvé entre l’OPGI et l’entrepreneur à la suite d’un conflit judiciaire qui a duré plusieurs mois, ce qui a pénalisé l’entame des travaux et laissé les bénéficiaires dans la tourmente. Notons qu’avec le début des travaux, c’est une page amère qui tourne pour les bénéficiaires étant donné que ce projet était le dernier à l’arrêt à Belgaid. Des souscripteurs de ce projet avaient organisé un sit-in devant le siège de l’OPGI à Sidi El Houari, pour demander la relance des travaux de ce projet, après 04 ans depuis le paiement de la première tranche.

Il est à rappeler que les bénéficiaires se sont mobilisés sur les réseaux sociaux pour soulever leurs doléances aux services concernés ainsi qu’au wali d’Oran. Plusieurs bénéficiaires ont affirmé avoir souffert ces dernières années des frais de location qui ont dépassé les 30.000 Da par mois pour certains.

Notons que le LPA est la formule récente du LSP. et a enregistré en 2010, un grand engouement de la part des citoyens, puisqu’une importante demande a été constatée. Le (LPA) est un logement neuf réalisé par un promoteur immobilier, conformément à des spécifications techniques et des conditions financières définies.

Il est destiné à des postulants éligibles à l’aide de l’Etat. Ce segment s’adresse ainsi aux citoyens à revenus moyens, l’accès à ce type de logement est réalisé selon un montage financier qui tient compte d’un apport personnel, d’un crédit bonifié d’une aide frontale directe de la CNL qui est versée au promoteur. Il faut noter que les textes réglementaires régissant ce type de logement n’ont pas été définitivement promulgués, ce qui a engendré certaines incompréhensions et amalgames depuis la date de son lancement, notamment en matière de mode de sélection.

Fethi Mohamed