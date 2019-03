<span style='text-decoration: underline;'>Ghardaïa</span>:<br><span style='color:red;'>Quatre morts et 3 blessés dans un accident de la circulation</span>

Quatre (4) personnes ont trouvé la mort et trois (3) autres ont été grièvement blessées dans un accident de la circulation survenu jeudi à une cinquantaine de kilomètres au sud de la ville d’El Menea (wilaya de Ghardaïa), a-t-on appris auprès de la Protection civile.

L’accident s’est produit sur la nouvelle route reliant la ville d’El Menea à In Salah (wilaya de Tamanrasset) sur l’axe routier de la RN-1 lorsque un véhicule touristique a dérapé avant de faire plusieurs tonneaux et finir sa course en dehors de la chaussé, causant la mort sur place de quatre personnes et des bléssures graves à trois autres occupants du véhicule, selon la même source. Les corps des victimes ont été transférés à la morgue de l’hôpital «Mohamed Chaabani» d’El Menea , où ont été également évacués les blessés. Une enquête a été ouverte par les services de la gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances précises de cet accident.