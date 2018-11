<span style='text-decoration: underline;'>Mondiaux-2018 (Bassin 25 m) </span>:<br><span style='color:red;'>Quatre nageurs algériens qualifiés pour le rendez-vous de Hangzhou</span>

Quatre nageurs algériens, dont le champion Oussama Sahnoune, prendront part à la 14è édition des Mondiaux de natation (petit bassin, 25m) prévue du 11 au 16 décembre à Hangzhou (Chine), a appris l’APS de la Direction technique nationale de la Fédération algérienne de natation (FAN).

Durant la période réservée à la réalisation des minima de participation, laquelle a expiré le 22 novembre, la natation algérienne a réussi à obtenir quatre billets pour le rendez-vous de Hangzhou, grâce à Oussama Sahnoune (50 m et 100 m nage libre, 50 m et 100 m papillon), Jaouad Syoud (200 m 4 nages), Souad Cherouati (400 m et 800 m nage libre) et Rania Nefsi (100 m et 400 m 4 nages). «La période fixée à la réalisation des minima, ouverte depuis 16 mois, s’est clôturée jeudi dernier. L’Algérie y a décroché cinq places par le biais de Sahnoune, Syoud, Cherouati, Nefsi et Ramzi Chouchar. Mais ce dernier va manquer le rendez-vous mondial, car il s’apprête à aller résider et s’entraîner en France et il prépare pour cela les papiers administratifs. Toutefois, une participation avec quatre nageurs constitue, en elle même, une bonne performance pour la natation algérienne», a indiqué le Directeur technique national, Abdelkader Kaouah. S’agissant de la préparation de ces nageurs, détenteurs de bourses octroyées aux athlètes d’élite par le ministère de la Jeunesse et des Sports, Kaouah a fait savoir que chacun de ces quatre nageurs suit son programme à l’étranger au niveau du pôle d’entraînement auquel il appartient». Oussama Sahnoune (26 ans) nage au CN Marseille (France), Jaouad Syoud (19 ans) au CN Chalon (France), Rania Nefsi (22 ans) à l’Elite de Longueuil (Canada) et Souad Cherouati (29 ans) au Club Natation Lisbonne (Portugal). «Il faut éviter de les perturber dans leur préparation, sachant qu’ils suivent un programme d’entraînement élaboré en collaboration avec la Direction technique nationale», a ajouté le même responsable. La sélection algérienne avait l’occasion d’assurer une présence plus étoffée aux Mondiaux-2018. «Nous avions établi une liste de 11 nageurs, les plus proches des minima, tels le quatuor de l’USM Alger : Anis Djaballah, Riyadh Bouhamidi, Lounis Khendriche et Moncef Balamane. Ce dernier a raté sa qualification de 3 centièmes de seconde dans l’épreuve du 50 m brasse. Ces athlètes sont jeunes, ils pourront à l’avenir se qualifier aux Mondiaux», a fait remarquer le Directeur technique national. Evoquant la prestation d’Oussama Sahnoune au récent Championnat de France à Montpellier (15-18 novembre), Kaouah a indiqué que le natif de Constantine est actuellement le chef de file de la natation algérienne, d’autant plus qu’il a réalisé à trois reprises les minima «A» de participation aux Mondiaux. «Oussama a eu un excellent rendement au Championnat de France où il a remporté une médaille d’or au 100 m nage libre et une en bronze au 50 m nage libre. Il aurait même pu obtenir de meilleurs chronos. Mais ceci reste une simple étape dans le programme de préparation en vue des Mondiaux-2018», a-t-il conclu.