<span style='text-decoration: underline;'>Encourager l’industrie pharmaceutique locale </span>:<br><span style='color:red;'>Quatre nouveaux décrets en cours de finalisation</span>

Le ministre délégué à l’Industrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmed, a annoncé la finalisation en cours de quatre nouveaux décrets dont l’objectif est de soutenir l’industrie pharmaceutique locale.

Intervenant, hier, sur les ondes de la chaîne III de la Radio nationale, il a expliqué que ces textes portent sur l’enregistrement des médicaments, leur homologation, les cahiers de charges relatives à l’importation et à la production nationale, la définition de l’établissement pharmaceutique et la définition des médicaments essentiels.

Assurant que l’objectif est de développer une production nationale qui ne soit pas l’expression d’une volonté de démonstration démagogique politique, le responsable a affirmé que les autorités publiques visent, avec ces décrets, à mettre en œuvre «une nouvelle politique qui sera axée sur la prise en charge des malades, l’intérêt de la santé publique mais aussi l’intérêt économique tout en projetant sur l’export ».

Pour ce qui est de la lutte contre le coronavirus, le Dr. Benbahmed a mis en avant la contribution des entreprises locales du secteur dans la lutte contre la propagation du virus.

M. Benbahmed a assuré que la contribution des opérateurs pharmaceutiques nationaux aux efforts consentis pour endiguer le Covid-19 consiste en l’augmentation de la production de médicaments utilisés dans le traitement thérapeutique contre le coronavirus tels que l’Hydroxychloroquine.

Le ministre délégué a insisté sur le fait que l’industrie pharmaceutique a relevé le défi et était au rendez-vous dans la lutte contre la pandémie mondiale.

« Le Covid-19 nous a permis d’accélérer un certain nombre de chantiers et l’industrie pharmaceutique était au rendez-vous », a-t-il déclaré, rappelant que la chloroquine, l’Hydroxychloroquine, les bavettes et les gants sont produits localement.

L’invité de la chaîne III a également annoncé qu’à partir de la semaine prochaine, 40 000 tests de dépistage seront produits quotidiennement par un opérateur privé.

Ce producteur local « commence, à partir de la mi-mai, à produire 40.000 unités par jour », indiquant que cette « cadence qui augmentera progressivement à 80.000 sur une même période ».

Affirmant que des opérateurs algériens envisagent même d’exporter des quantités de gants et des tests rapides produits localement, le Dr. Benbahmed a indiqué que la production nationale de la Chloroquine est importante au point où l’Algérie est l’un des rares pays à ne pas avoir un manque de ce traitement contre le Covid-19.

« Aujourd’hui, nous avons une surproduction de la Chloroquine et nous nous envisageons de l’exporter », a-t-il déclaré.

Interrogé sur les mesures que son département envisage de lancer pour diversifier la production nationale en médicament, le Dr. Benbahmed a indiqué avoir mis en place une cartographie qui sera présentée dans les semaines prochaines au gouvernement retraçant le potentiel et les manquements existants dans le secteur.

Il a indiqué que l’Algérie est fermement décidée à développer une industrie pharmaceutique forte pour diminuer au plus près sa facture d’importation de produits de soins et d’économiser dans une première phase quelque 400.000 dollars.

Citant la production de l’insuline, il a indiqué que les deux plus grands laboratoires du monde spécialisés dans la production de l’insuline vont produire cette molécule ici en Algérie.

«Nous demandons qu’ils le fassent en full process, il ne s’agit pas de mettre en place du conditionnement et ce sont des unités qui seront uniques en Afrique et dans le monde arabe et pour certaines unités il y a deux ou trois dans le monde », ajoutant que l’un des projets de production de l’insuline devra aboutir à la fin de l’année en cours et au début de l’année 2021.

Pour le Dr. Benbahmed, l’Algérie consacre 400 millions d’euros pour importer de l’insuline et d’autres traitements contre le diabète. Il a dans ce cadre, insisté sur les efforts de son département ayant pour objectif d’orienter l’action vers la production des médicaments essentiels à forte valeur ajoutée.

Samir Hamiche