<span style='text-decoration: underline;'>Lutte anti-criminalité </span>:<br><span style='color:red;'>Quatre orpailleurs arrêtés à Bordj Badji Mokhtar</span>

Quatre (4) orpailleurs ont été ar-

rêtés et trois groupes électrogènes ont été saisis lundi par un détachement de l’Armée nationale populaire à Bordj Badji Mokhtar, a indiqué mardi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l’Armée nationale populaire a arrêté, le 24 juin 2019 à Bordj Badji Mokhtar/6eRM, quatre (04) orpailleurs et saisi trois (03) groupes électrogènes, quatre (04) marteaux piqueurs, ainsi qu’un véhicule tout-terrain», a précisé la même source. Dans le même contexte, des Garde-côtes ont saisi, à Aïn Témouchent/2eRM, 32 kilogrammes de kif traité, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, à Bechar/3eRM, un narcotrafiquant en possession de 25 kilogrammes de la même substance, dissimulés dans une camionnette. Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, à M’sila/1eRM, un individu et saisi un pistolet automatique, un fusil de chasse, une paire de jumelles, 1,6 kilogramme de kif traité et une quantité de munitions, alors que 3.510 unités de tabac ont été saisies à Ghardaïa/4e RM.