<span style='text-decoration: underline;'>Année scolaire et universitaire 2019-2020 </span>:<br><span style='color:red;'>Que décidera le Conseil des ministres ? </span>

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, présidera aujourd’hui une réunion du Conseil des ministres durant laquelle le sort de l’année scolaire et universitaire 2019-2020 sera étudié.

La suspension des cours scolaires des trois paliers de l’Education et ceux de l’enseignement supérieur depuis le mois de mars dernier, est au cœur des préoccupations des hautes autorités du pays, à leur tête le chef de l’État. Cette question qui préoccupe aussi bien les ministres de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique que la famille éducative, constituera un axe central de réunion du Conseil des ministres de ce dimanche.

« Cette réunion sera consacrée à la poursuite de l’étude et l’adoption du projet de la loi de finances complémentaire (LFC) de l’année 2020, et aux mesures prises pour la réorganisation de la fin de l’année scolaire et universitaire en cours », a indiqué, hier, un communiqué de la Présidence de la République.

Alors que le confinement est toujours en vigueur et la décision de sa levée ou de son prolongement n’est pas encore connue, d’aucuns ne peuvent avancer des pronostics quant à la décision du premier magistrat du pays à propos du sort de l’année scolaire et les examens de fin d’année.

Le chef de l’État aura à examiner une série de propositions formulées par une commission créée ces derniers jours et composée des ministres de l’Education, l’Enseignement supérieur et la Formation professionnelle. Cette commission, rappelons-le, a été formée sur décision du président de la République et présidée par le Premier ministre dont la mission est de formuler les propositions nécessaires pour finir l’année scolaire.

Il est à rappeler également qu’un communiqué sanctionnant la réunion précédente du Conseil des ministres, tenue dimanche 3 mai avait annoncé que «la décision définitive sera prise dimanche prochain (aujourd’hui, ndlr) en Conseil des ministres ».

Le communiqué sanctionnant cette réunion a indiqué que «le Conseil des ministres a décidé après un débat approfondi de former une commission présidée par le Premier ministre et composée des ministres de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et de la Formation et de l’enseignement professionnels, laquelle se chargera de formuler les propositions nécessaires pour finir l’année scolaire au mieux des intérêts des élèves et étudiants ». Il est à rappeler enfin que le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors de ses précédentes déclarations, avait rassuré que des dispositions seront prises au profit des élèves.

«Pour ce qui est de l’inquiétude de nos enfants, élèves, étudiants et leurs parents quant au sort de l’année scolaire, je tiens à rassurer tout un chacun que les mesures, qui seront prises incessamment pour prendre en charge cette préoccupation légitime, seront incontestablement dans leur intérêt à tous », avait indiqué le chef de l’État lors de son message adressé au peuple algérien, jeudi 23 avril, à la veille du début du mois du Ramadhan.

Samir Hamiche