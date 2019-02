<span style='text-decoration: underline;'>Il répondra aujourd’hui aux députés </span>:<br><span style='color:red;'>Que dira Ouyahia ?</span>

Le chapelet de critiques a été d’une rare violence. Il a, de plus, été appuyé en fin d’après-midi par des interventions des présidents de groupes parlementaires, dont ceux de l’opposition qui ont pratiqué une «mise à nu» de la politique gouvernementale, en forçant le trait, profitant de la conjoncture de ces derniers jours.

La présentation, par le Premier ministre, de la Déclaration de politique générale, a suscité un débat houleux dans l’Hémicycle. Les élus de la majorité présidentielle ont très sérieusement divergé avec ceux de l’opposition, sur l’appréciation qu’ils font de l’allocution de Ahmed Ouyahia. Les expressions, parfois blessantes, ont été utilisées par les uns et les autres, avec comme toile de fond la prochaine échéance électorale. Il va de soi également, que pas mal de députés ont profité de la médiatisation du débat pour faire un «clin d’œil» à la rue et hausser le ton, dans l’espoir de voir le passage télé faire le tour des réseaux sociaux. Ce fut le cas pour un député RCD qui a réussi à provoquer une scène de chahut, avec à la clé un buzz garanti sur Facebook.

Mais plus sérieusement, les interventions auront respecté les obédiences partisanes des élus de la Nation. Ainsi, les représentants de la majorité ont mis en exergue «la valorisation des efforts du Gouvernement (qui) implique la poursuite des réformes dans les domaines du développement local, la levée des entraves bureaucratiques et la lutte contre la corruption, dans le cadre de la loi et de l’indépendance de la justice».

Au FLN, la discipline partisane a été respectée et les interventions ont souligné la nécessité d’aller vers «davantage de réformes en vue de s’affranchir de la dépendance aux hydrocarbures» et à «la révision du marché national local» dans le but de sa réorganisation et de la lutte contre la fraude. Dans le camp de l’opposition, le verbe a été très acéré, allant jusqu’à accuser le gouvernement de mentir aux Algériens en produisant de faux chiffres. Ils ont affiché une grande défiance à l’endroit du gouvernement et mis en avant «l’absence du principe de séparation des pouvoirs». Aucun sujet gênant n’a été oublié par une opposition, très remonté contre l’exécutif, notamment la Harga, la fuite des cerveaux, en sus de questions plus politiques, à l’image des «restrictions aux libertés ou encore «l’absence d’une politique réelle et saine à même de garantir la dignité aux citoyens».

Le chapelet de critiques a été d’une rare violence. Il a, de plus, été appuyé en fin d’après-midi par des interventions des présidents de groupes parlementaires, dont ceux de l’opposition qui ont pratiqué une «mise à nu» de la politique gouvernementale, en forçant le trait, profitant de la conjoncture de ces derniers jours.

Habitué au déchaînement de «violence politique» à chacune de son apparition devant les élus de la Nation, Ahmed Ouyahia, aura cette fois un «vent contraire» qui l’obligera à faire très attention. Et pour cause, le climat électrique qui caractérise la scène politique et sociale, imposera au Premier ministre un lexique très étudié. Même s’il a habitué son monde à une parfaite maîtrise de la posture politique, Ouyahia est face, cette fois, à un épisode inédit dans sa vie politique. Il devra faire montre d’une grande intelligence pour marquer des points. Que dira-t-il ?

