«Que les yeux… pour pleurer!»

Les nouveaux marchés couverts, construits pour les APC par Batimétal, n’ont pour la plupart jamais pu être rentabilisés pour différentes raisons généralement liées à la déstructuration du commerce de proximité dominé par l’informel. Depuis quelque mois, l’EPIC de gestion du marché de gros de la wilaya d’Oran (EGMGWO), propose aux communes interclassées, une offre de services consistant à prendre en charge la gestion et l’exploitation de ces structures commerciales en contrepartie du paiement aux APC d’un prix de concession. Rappelons ici, que l’EPIC de gestion du marché de gros d’Oran est née il y a quelques années après l’échec consommé de l’APC à pouvoir exploiter et rentabiliser elle-même l’ancienne belle et grande structure des halles centrales aujourd’hui démolie. Le transfert du site vers la commune d’El Kerma devait alors entraîner un très fort manque à gagner en termes de droits et taxes sur l’utilisation de cet ancien patrimoine communal au destin très controversé. Il faut certes, bien admettre que l’EPIC de gestion du marché de gros de la wilaya d’Oran (EGMGWO), a su tirer «son épingle du jeu» en profitant de toutes les opportunités offertes par la nouvelle «stratégie» urbaine de concentration des activités de commerce de gros dans cette zone d’El Kerma. Une stratégie, qui selon des experts locaux avisés, ne répond à aucune norme élémentaire devant servir les intérêts économiques de la collectivité locale. A l’heure où l’APC d’Oran se démène pour récupérer les ressources générées par un important actif immobilier, on sait par exemple que le grand centre équestre d’Es-Sénia, appartient à la commune d’Oran. Rien n’est entrepris ou engagé par l’Etat et ses représentants locaux, pour ouvrir à la municipalité de nouveaux horizons financiers. Bien au contraire, l’absence des pouvoirs publics en matière de contrôle des abus et des dérives de toutes sortes, allait plonger l’APC oranaise dans une infernale régression causée par un hallucinant déficit financier. Dépensant bien plus que ce qu’elle ne perçoit en termes de ressources propres, la commune d’Oran est restée depuis des décennies, tributaire d’un système de gouvernance axé sur la dépense publique au pas de charge, sans discernement ni critères de performance ou de résultats. Le transfert du marché de véhicules d’occasion qui était implanté à El Hamri vers le territoire d’El Kerma, la fermeture des abattoirs municipaux au profit d’un investisseur privé implanté lui aussi à El Kerma, le projet de délocalisation des grossistes du Bd Maata, sont autant d’exemples de décisions autoritaristes illustrant le mépris des gouvernants envers certains élus locaux compétents qui n’ont plus «que…les yeux pour pleurer «sur l’état des lieux de leur cité. Aussi, en venant proposer ses services à l’APC d’Oran pour prendre en charge l’exploitation des plus grands marchés de proximité, l’EPIC de gestion du marché de gros de la wilaya d’Oran (EGMGWO), s’installe dans une «conquête monopolistique» des domaines réservés aux collectivités locales dignes de ce nom. On pourrait se demander pourquoi et comment une EPIC de Wilaya peut réussir là où les communes ont échoué à mettre en activité leur marché pour la même raison invoquée: «Les jeunes marchands recensés, refusent de rejoindre leurs box, malgré les mises en demeure et les menaces de remplacement par d’autres bénéficiaires». L’Entreprise EGMGWO aurait remédié à toutes les contraintes, installer toutes les commodités et procéder aux aménagements nécessaires permettant d’attirer des locataires de box qu’ils soient jeunes chômeurs, enfants de mandataires ou retraités…

Par S.Benali