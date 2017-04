Erigés en super show médiatique non dépourvu d’intentions commerciales à l’échelle planétaire, les débats aux senteurs explosives des présidentielles tels que concoctés par les Etats-Unis et la France, s’élèvent au panthéon de la créativité et du spectacle, sur fond de business spectacle. Avec une distribution hors pair, qui ne coûte rien, pas un centime aux producteurs TV. Mais dont l’impact d’image et financier sur l’enseigne médiatique, demeure incalculable, incommensurable. A titre de repères, chacun des épisodes sur les tests de persuasion, se transformant en rixes verbales devant les caméras entre les candidats à l’investiture suprême en France comme aux USA précédemment, ont rallié entre 7 et 9 millions de téléspectateurs. Avec cette magie exclusive à ce registre des supers productions, celle de voir que tout ce monde en face des récepteurs se sent concerné.

Quand Donald Trump et Hilary Clinton s’écharpaient sur fond de décors extra terrestres, les consommateurs justifiaient ces écarts par les extravagances des médias et du cinéma américain. A présent que les onze candidats qui rêvent de l’Elysée, se zinguent mutuellement sans retenue, jaillissent les arrières pensées secrètes et les manœuvres sordides qui, tels des vomissements heurtent les écrans et alimentent les manchettes à gros tirage. Les trois séquences ayant dernièrement opposé sur les plateaux Marine Le Pen et le premier représentant de la classe ouvrière locale, Philipe Poutou, puis Emanuel Macron et Marine, la fille de son père, et encore la présidente du Front National et Jean Luc Mélenchon, participent du spectacle de haut vol pour les non concernés. Mais comme, et je le répète, toutes les sensibilités politiques dans l’espace géo stratégique restent potentiellement influencés par les ondes de choc des présidentielles françaises, ces affrontements de positions sont objectivement analysés, décortiqués, voire projetés comme vecteurs d’anticipation sur les futures relations avec le futur locataire de l’Elysée.

A commencer par cette «sortie» imagée de Philipe Poutou, droit dans le visage du leader FN qui refuse de se présenter à la convocation des juges pour des affaires scabreuses, lesquelles n’empruntent surtout pas son impatience de refouler tout ce qui n’est pas français de souche, qui sont nés arabes, africains et musulmans. C’est en ces termes évocateurs des valeurs de Mme Le Pen, que Philipe Poutou l’apostrophait lors d’un récent rendez-vous télévisuel: «Nous les ouvriers, quand on est convoqués par la police, nous ne profitons d’une immunité ouvrière». Allusion bien sûr à l’immunité des parlementaires européens, l’une des casquettes politique de la candidate. Macron de son côté, pointait Le Pen en ressortant «les vieilles badernes de 50 ans si chères à son père», cette éternelle lubie d’extirper son pays de l’Europe. L’ancien ministre de l’économie du Cabinet Hollande s’en est pris violemment au nationalisme épidermique et sectaire de sa concurrente et met le feu sur la scène. Sur ce thème, les autres pays membres du vieux Continent accusent réception. Affaire à suivre. Enchaîne enfin Jean Luc Mélenchon: il harponne la timonière de l’extrême droite sur le registre de la religion et de la laïcité, sans prendre les formes. «Fichez-nous la paix avec la religion !, s’emporta le créateur de «La France insoumise». Et de préciser que «60% des Français n’ont pas de religion et puis, nous ne sommes pas obligés de subir vos foucades, vos trouvailles, vos manières de vivre qui n’est pas celle de la France». Comme quoi, Marine Le Pen est capable de tout. N’a-t-elle pas rejoint la Russie pour s’octroyer un crédit de campagne dans une banque connue pour être dirigée par deux anciens agents du KGB ?

Ces trois moments forts dans cette campagne, démontrent combien le monde entier scrute les horizons de la présidentielle française, particulièrement notre pays. Toutes les intrigues et les manœuvres politiciennes qui émergent régulièrement de la compétition, constituent des paramètres d’analyses et de visibilité quant aux formes de relation que notre pays devra entrevoir avec la prochaine équipe française, sa couleur, ses passerelles et ses idées. Entre le libéralisme de gauche, une loge républicaine cossue mais imprévisible de droite et une frange extrémiste qui s’empêtre dans un délire populiste d’éradication express de l’émigration, la présente y compris celle qui a contribué à la victoire contre les nazis, puis au développement de la France, comme celle qui tenterait aujourd’hui de traverser la méditerranée, toutes les options sont pour l’heure alignées sur les bureaux de nos dirigeants. Entre l’arc-en-ciel précurseur du réchauffement des relations algéro- françaises telles que matérialisé par les visites du candidat Emanuel Macron et du futur ex-Premier ministre tricolore, Bernard Cazeneuve et comme le souligne Hammou Boudaoud, «ceux qui récupèrent la grogne sociale pour aiguiser le sentiment de haine raciale, d’anti sémitisme et d’islamophobie, de ceux qui remettent en cause la mondialisation, les sondages basculent d’un jour à l’autre. Même si Jean Luc Mélenchon s’offre une percée inattendue cette semaine. Et si Emanuel Macron assoie sa régularité dans son parcours médiatique et statistique.

En 2002, Jean Marie Le Pen, avait été laminé par Jacques Chirac au second tour d’une présidentielle qui souriait au géniteur de Marine. Aujourd’hui, les données diffèrent considérablement de celle de 2002. Les guerres dans le Moyen Orient, les crises humanitaires et le terrorisme aveugle presque indestructible secrètent la peur des gens venus d’ailleurs et laminent la confiance envers les pouvoirs publics actuels trahis par le cours des temps. Qui a dit que la politique était une poésie ?

Par Fayçal Haffaf