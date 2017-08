Quel avenir pour la chanson oranaise ?

La 10ème édition du Festival de la chanson et de la musique oranaise, a été ouverte lundi dernier au Théâtre régional «Abdelkader Alloula» dans une ambiance empreinte surtout de nostalgie. Face à un public de «connaisseurs», déjà acquis à ce courant musical en voie de désertification. Comme prévu, un hommage particulier a été rendu au chantre de la chanson oranaise Blaoui Houari, décédé récemment à l’âge de 91 ans. Présent à la cérémonie d’ouverture, le wali d’Oran Mouloud Chérifi, a honoré la famille de l’artiste défunt, représentée par son fils aîné. L’orchestre du festival, conduit par Bey Bekkaï, a présenté une belle toile musicale composée des plus grands succès des artistes défunts. Un hommage qui allait faire sentir tout le vide sidéral qui risque d’envahir ce créneau musical après la disparition de Blaoui Houari et avant lui de Ahmed Wahbi et de bien d’autres ténors de la chanson oranaise. Les organisateurs du festival n’ont pas manqué d’honorer quelques figures de la musique oranaise: paroliers, musiciens et chanteurs décédés récemment, comme Senhadji Guendil, Ahmed Saïdi, Belhadri Belhadri, Houari Aouinet et Taïbi Tayeb.

De son côté, le wali d’Oran, a souligné que la musique oranaise a enfanté de grands noms et des stars célèbres devenus de véritables ambassadeurs de la culture algérienne à travers le monde, tout en affirmant «l’intérêt accordé par les pouvoirs publics à l’aspect culturel dans le développement global».

Allant plus loin dans la quête des arguments élogieux, le directeur de la Culture de la wilaya d’Oran Kouider Bouziane, a tenté d’expliquer les caractéristiques de la musique et de la chanson oranaise, soulignant «qu’elles sont le miroir d’une société noble empreinte de sagesse». La soirée s’est poursuivie avec plusieurs autres artistes, anciens élèves de Blaoui Houari, tels que Houria Baba, Harik Karim, May Abdallah, Hakima Belouandji, Oulhaci Houari et Mellouk Kamel. Six jeunes chanteurs amateurs participent au concours du Festival, avec pour condition première instituée cette année, l’obligation de participer avec des chansons nouvelles et inédites et non pas avec des reprises puisées du patrimoine. Ce festival, qui baissera le rideau demain 24 août, n’aura duré que trois jours et demi, soit plus de deux jours de moins que les éditions précédentes. Les organisateurs ont tenté de justifier cette réduction par «des restrictions budgétaires dues à la situation économique du pays», sans parvenir cependant à convaincre les observateurs avertis qui pointent du doigt bien d’autres paradoxes et insuffisances propres à la gestion de la Culture dans son ensemble. Loin, très loin, de pouvoir «rivaliser» avec d’autres manifestations culturelles organisées sous d’autres cieux, même dans des pays voisins, Oran continue de s’auto-satisfaire, de quelques agitations officielles, inscrites au registre de l’animation et de la promotion d’un produit culturel très mal cerné. Après la délocalisation du festival du Rai vers la wilaya de Sidi Bel Abbès, ce festival de la chanson oranaise n’a en fait, réussi à s’installer en événement local important que grâce à l’apport et l’héritage des maîtres, poètes, paroliers et chanteurs, aujourd’hui disparus. Même parmi les organisateurs, l’ambition et l’optimisme semblent céder la place à l’inquiétude et la déception.

Par S.Benali