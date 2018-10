Le ministre de l’Energie est visiblement décidé à ne pas tomber dans le piège du populisme. Le mot est dit : le secteur ne caressera pas l’opinion publique dans le sens du poil. Les vérités doivent être dites, sans détour avec la franchise qui sied à des situations d’urgence. L’Algérie est justement dans l’entre-porte de l’ère des énergies fossiles et la nécessité de diversifier le mix énergétique du pays en y mettant de nouvelles sources plus durables que le gaz et le pétrole. Le pays est dans l’urgence d’une mutation incontournable. Il faut le dire aux Algériens, et c’est ce que s’emploie à faire Mustapha Guitouni.

Il se trouve que la partie du mix énergétique et la migration vers une autre mentalité dans la production et la consommation de l’énergie n’est pas la seule vérité à dire aux Algériens. Ces derniers doivent savoir que l’énergie solaire est, certes un objectif, mais il y a avant d’y parvenir, un préalable incontournable. Deux expressions résument cette nouvelle réalité que la société devra tôt ou tard adopter à en croire le Ministre de l’Energie. Le gaz de schiste et l’off-shore, pour les citer, constituent le passage obligatoire pour le pays s’il veut réussir sa mutation énergétique. Cela peut paraître contradictoire, mais il faut passer par le tout fossile, racler le fond des tiroirs pour pouvoir disposer d’assez de financement pour assumer convenablement et sans soubresauts, les nouveaux horizons du renouvelable.

Le Ministre de l’Energie qui use de propos quelque peu pédagogiques, veut aussi amener les Algériens, non pas à laisser le gouvernement se débrouiller, mais à se convaincre de l’importance de l’off-shore et du schiste pour la sécurité énergétique, la sécurité économique, politique et la sécurité tout court de leur pays.

Il devient tout à fait évident et urgent d’avoir un véritable consensus national sur la feuille de route énergétique de la nation. Selon le gouvernement représenté par son Ministre de l’Energie, il n’existe aucune autre alternative que celle adoptée par l’exécutif. On a beau faire des simulations, la seule qui demeure réalisable est celle qui est proposée présentement aux citoyens. Le seul petit couac tient du fait que notre génération décidera pour celles qui ne sont pas encore nées. Cela renseigne sur la lourdeur de la responsabilité et la nécessité du consensus et surtout du débat serein.

Par Smaïl Daoudi