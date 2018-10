Quelle compétence et quelle légitimité?

Le processus de développement et de modernisation d’une collectivité locale impose des solutions urgentes, et parfois si évidentes que l’on a du mal à comprendre cette incapacité chronique de certains acteurs concernés connus pour leur laxisme ou leur renoncement. En l’absence de véritables mécanismes de concertation et d’implication de la société civile à la gestion des affaires locales, le débat lié aux choix des investissements et à la stratégie urbaine préconisée par les donneurs d’ordres reste, quand il existe confiné aux seuls milieux professionnels concernés et à quelques sphères associatives voulant prouver leur «utilité sociale» par un activisme sans impact et sans intérêt. A Oran, bien plus qu’ailleurs, la présumée «société civile» sans corps et sans consistance, se réduit encore à ce microcosme politicien servant d’alibi à une démocratie de proximité qui peine à s’installer. Exclu lui aussi de cette démarche de concertation positive dans les grandes décisions de gestion et d’aménagement urbain, le mouvement associatif oranais ne peut pas lui non plus assumer cette dynamique de changement tant il demeure encore pris en otage par des «clans» et des cercles très restreints, sans relais de compétence dans le corps social, et souvent même sans aucune assise représentative des véritables besoins et préoccupations sociales des citoyens. Bien plus choquant encore, on constate qu’au sein même de la plupart des grandes organisations ou institutions dédiées à la promotion économique, culturelle ou sportive de la capitale oranaise, les querelles internes et les dissensions sont monnaie courante, vouant à l’échec les efforts et les initiatives. De la Chambre du commerce au Mouloudia d’Oran, en passant par des organisations locales politiques et syndicales, voire même universitaires ou scientifiques comme c’est le cas à la grande faculté des sciences économiques, la presse oranaise ne cesse de relater chaque semaine des conflits internes, sur fond de polémiques et de graves accusations, qui ternissent l’image d’une ville promise à de grandes ambitions. Et en même temps, ici et là, les agitateurs attitrés ne cessent d’attiser les rumeurs et les tensions autour des principaux dossiers liés à l’affectation du foncier, aux relogements des occupants de bidonvilles, au recasement des sinistrés. D’autres, parmi certains «intellectuels» autoproclamés, attisent souvent des polémiques et lancent des critiques infondées sur des opérations ou des projets de réalisation initiés par les pouvoirs publics qui ne conviendraient pas à leur propre «vision culturelle et urbaine de la Cité». Au nom de quelle compétence ou de quelle légitimité ?… A suivre.

Par S.Benali