<span style='text-decoration: underline;'>Application du programme économique </span>:<br><span style='color:red;'>Quelle marge de manœuvre pour le chef de l’Etat ?</span>

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé plusieurs mesures pour redresser la situation économique du pays. Dans cette perspective et au vu de la forte dépendance de l’économie nationale à la rente pétrolière, plusieurs économistes et experts s’interrogent déjà sur la manière par laquelle les réformes annoncées seront appliquées et quelle sera la marge de manœuvre pour le président de la République.

Face à une situation difficile due à la chute des prix du pétrole en plus d’un climat morose dans lequel se trouvent de nombreuses entreprises et plus particulièrement celles exerçant dans le bâtiment, le chef de l’État aura du pain sur la planche.

Invité par la radio nationale à donner son analyse sur le programme économique du président de la République dont plusieurs points ont été dévoilés lors de la campagne électorale pour le scrutin du 12 décembre dernier, l’économiste Abdelhak Lamiri a insisté notamment sur la capacité du locataire d’El Mouradia à appliquer son agenda dans ce volet.

« Il reste au chef de l’Etat à prouver que son programme est en train d’être appliqué », a-t-il affirmé d’emblée lors de son intervention, hier, sur les ondes de la chaîne III.

M. Lamiri a estimé que la tâche de Abdelmadjid Tebboune sera difficile du fait que le problème est à la fois économique et politique. «Il va être extrêmement compliqué pour le nouveau chef de l’Etat, de réorganiser les affaires de l’Etat face à une économie « déboulonnée » et des problèmes politiques « qu’il faut régler », a-t-il déclaré.

Pour l’économiste, il reste au nouveau chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, à prouver, « sur le terrain », que son programme est en train d’être appliqué d’autant que les questions à solutionner sont aussi bien de l’ordre économique que politique.

« Il n’y a aucune différence entre le programme du gouvernement et les Algériens réclamant, dit-il, la démocratie, l’institution d’un Etat de droit, la transparence et la liberté », a déclaré M. Lamiri.

Commentant l’appel au dialogue lancé par le chef de l’État juste après son investiture, l’orateur a affirmé que l’application de son programme sur terrain facilitera la tenue d’un « dialogue et la réalisation d’un consensus ».

Pour ce qui est de la nouvelle composition du gouvernement, M. Lamiri a estimé que la nouvelle équipe est dotée de ressources humaines et des compétences, soulignant une «légère amélioration».

M. Lamiri a affirmé qu’afin que le nouveau gouvernement réussisse dans sa future mission, il doit solutionner les problèmes des secteurs de l’emploi, du logement, de la santé et de l’éducation. Concernant l’emploi, M. Lamiri a indiqué que dans l’optique de générer des postes d’emploi, il faut la création d’entreprises.

L’invité de la chaîne III a ajouté dans ce sillage qu’il faut une bonne organisation de l’Etat, pour réunir les facteurs-clés de réussite d’un tel programme, l’intervenant insiste sur le préalable d’une bonne organisation de l’Etat.

Quant au grand nombre de ministères créés, M. Lamiri a préféré qu’un ministère chapeaute plusieurs secteurs. Il a ainsi proposé la création d’une structure chargée de coordonner les activités de ceux institués à travers un « Plan stratégique ».

Le spécialiste en économie a estimé enfin que le programme confié au gouvernement a des «ambitions très limitées», déplorant le fait que des «stratégies ambitieuses» ne soient pas prises en compte.

Samir Hamiche