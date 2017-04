<span style='text-decoration: underline;'>Environnement</span>:<br><span style='color:red;'>Quelles solutions pour en finir avec les mauvaises habitudes</span>

Parallèlement aux travaux d’hygiène et d’assainissement lancés dans les douze délégations communales, l’APC d’Oran, a fort à faire, pour se débarrasser des carcasses de voitures abandonnées à l’intérieur du paysage urbain, parfois depuis plusieurs années.

Par la force des habitudes, les résidents ont fini par vivre au quotidien cette situation qui pollue leur environnement. Tous ou presque, regardent avec lassitude ces bacs à ordures éventrés, d’une saleté repoussante, plantés aux abords des immeubles ou le long des axes routiers. Les camions de la collecte des ordures ménagères de l’APC d’Oran, ont beau doubler le cycle des rotations dans ces cités anciennes ou nouvelles, le constat est le même. Le cas de la cité de l’USTO qui a bénéficié d’importants projets de création d’aires de jeux, de jardins de loisirs et d’autres opérations de réalisation de trottoirs, de rénovation de la chaussée et de plantation d’arbres d’alignement, en dit long, sur le comportement de certains habitants peu soucieux des règles de civisme. En fin de compte, c’est une image indigne qui s’offre aux gens de passage, dans ce qui fut baptisé pompeusement «Cité Ibn Rochd», au nom de ce savant andalou que les chercheurs des grandes universités de par le monde, étudient sous le pseudonyme «Averroès».

La liste est longue, si l’on veut faire un inventaire de ces fâcheuses habitudes qui ont fini par décourager toutes ces initiatives, prises par les services techniques de la commune, une APC qui est en passe de reconquérir, son statut de ville méditerranéenne, appelée à abriter de grands évènements internationaux. Elle est classée comme ville pilote, sur le plan de la numérisation de ses services d’Etat-cil et aussi une vitrine d’une Algérie, qui émerge dans le concert des Nations. En effet, il n’y a pas un jour où les autorités locales ne s’efforcent pas d’offrir à cette population, ancienne et nouvelle, des projets grandioses, à même d’améliorer leur cadre de vie. En retour, en dépit de l’engagement des associations pour étoffer cette feuille de route, si chère au wali et au maire d’Oran, la plus importante commune sur le plan spatial, économique, commercial et culturel, le statut et la perception d’une métropole moderne, tardent à venir. Pour ne citer que les «choses qui fâchent», l’on évoque le transport public et les aléas que suscitent ces milliers de bus qui sillonnent dans une cacophonie indescriptible, les principales artères de la ville. Ce sont des «tacots» crasseux, bondés de voyageurs. Et pourtant, l’administration communale, vient d’appliquer un cahier de charges qui réglemente la circulation des transports collectifs, taxis et bus pour, offrir aux usagers, les conditions sanitaires surtout. Les visites trimestrielles sont obligatoires pour prévenir la propagation des maladies infectieuses et le lessivage quotidien de ces engins, sont une démarche normale qui est appliquée dans toutes les villes qui adoptent ce genre de transport. Malheureusement à Oran, l’on a fini par accepter ces mauvaises démarches dans une cité affublée, à tort ou à raison, de tant de qualificatifs élogieux.

Même les nouvelles résidences et les tours d’habitat d’Oran-Est, notamment à la «cité «Akid Lotfi», là où se concentrent les plus belles vitrines et les plus somptueux commerces, c’est un espace où l’on ne respecte même pas, les rigueurs du stationnement automobile. En dépit de ces larges voies, un charivari de nuisances sonores, empoisonne le quotidien des habitants qui ont du mal à se frayer un chemin au milieu de cet espace envahi par les terrasses de cafés et autres établissements de restauration, ainsi que les salons de sorbets et glaces. Un peu en avant, dans le secteur urbain Es-Seddikia, dans le vieux quartier de «Carteaux», aucune norme du «Bien vivre», n’est respectée dans cette cité aux ruelles étroites. L’existence d’un nombre incalculable d’ateliers de peinture auto, de réparation mécanique et de stations-lavage, ainsi que des usines, en dit long sur la manière de gérer la ville. Aucun responsable n’a, à ce jour, inquiété ces gérants, à travailler à l’intérieur de leur espace, au grand désespoir des habitants qui vivent dans un climat de pollution extrême. C’est une cité, qui vit dans l’anarchie et le laisser aller, par la faute de ceux qui ont la charge de gérer l’organisation de ce quartier populaire. A tel point, que chacun a installé un ralentisseur en béton, parfois avec une amarre de bateau, devant sa demeure ou son atelier, sans aucune autorisation de la mairie.

En d’autres termes, pour le moment, c’est une véritable course contre la montre, engagée par les responsables locaux pour au moins, améliorer l’image d’Oran à un mois des élections législatives. Dans cette perspective, le wali et le maire ont engagé, une opération de mise à niveau du secteur de l’environnement, pour offrir aux observateurs et médias étrangers, ainsi qu’aux Oranais, une image plus rayonnante de la ville de l’Imam Sidi Mohamed Ben Omar El-Houari, savant théologien et Saint Patron de cette ville qui a onze siècles d’histoire.

Abdallah.B