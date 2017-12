<span style='text-decoration: underline;'>3ème conférence internationale d’infectiologie d’Oran fin janvier </span>:<br><span style='color:red;'>Quelles stratégies thérapeutiques curatives et préventives anti-infectieuses pour 2018 ?</span>

La troisième conférence internationale d’infectiologie d’Oran, organisée par le Centre hospitalo-universitaire d’Oran (CHUO), qui se tiendra les 26, 27 et 28 janvier prochain à l’hôtel Eden Phœnix, aura pour thème «Quelles stratégies thérapeutiques curatives et préventives anti-infectieuses pour 2018» ?

Le comité scientifique de cette conférence internationale est présidé par le professeur Nadjet Mouffok, chef du service des maladies infectieuses de l’hôpital d’Oran (ex-Garnison) et également présidente du Conseil scientifique de cet établissement hospitalier ainsi que le professeur Marie-Caroline Meyohas.

Les participants à cette conférence internationale, devront discuter durant trois jours des meilleures stratégies curatives pour lutter contre les infections microbiennes. La résistance aux substances anti-infectieuses se révèle être une problématique importante de santé publique ces dernières années. La préconisation massive d’antibiotiques par les médecins, a entraîné une apparition de souches extrêmement résistantes mettant en péril ce type de traitement thérapeutique.

L’Algérie est un pays où les antibiotiques sont massivement prescrits par les médecins.

Les antibiotiques sont des médicaments qui servent à lutter contre les infections dues à des bactéries: les pneumonies, bronchites, otites, méningites, infections urinaires, septicémies, maladies sexuellement transmissibles…. c’est une des découvertes les plus importantes de la médecine qui a sauvé et qui sauve des millions de vies chaque année, mais leur efficacité est menacée car, les bactéries peuvent s’adapter et résister au traitement. Les antibiotiques tuent les bactéries ou bloquent leur prolifération. Les bactéries résistantes sont devenues insensibles à ces drogues. On parle de résistance aux antibiotiques ou aux antibactériens.

Les bactéries résistantes provoquent chez l’homme ou l’animal des infections plus difficiles à traiter que celles dues à des bactéries non résistantes (aussi dites bactéries «sensibles»), selon l’Institut Pasteur. Des bactéries peuvent être résistantes à un ou à plusieurs antibiotiques, on parle alors de bactéries multi résistantes ou BMR.

Dans des cas extrêmes, heureusement encore très rares, une bactérie peut être résistante à tous les antibiotiques utilisables chez l’homme. Elle est dite alors pan-résistante et peut entraîner un échec thérapeutique. Les BMR les plus inquiétantes, sont les entérobactéries multi résistantes, les entérobactéries comme Escherichia coli et Klebsiella pneumoniae.

H. Maalem