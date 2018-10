L’Algérie vit un épisode inédit de son histoire. Le pays a connu des démissions de chefs de gouvernement et de présidents de l’Assemblée populaire nationale. Il a connu des passes d’armes assez crues entre quelques centres de décisions. Les Algériens ont compris ce qui se passait au sommet de leur Etat à travers certaines petites phrases ou quelques mouvements dans des corps sensibles. Mais cela n’est pas spécifique à la scène algérienne. Dans la quasi totalité des pays de la planète, on assiste à des «jeux d’ombres» où le vainqueur et le vaincu n’attendent pas le soutien de leurs compatriotes et ces derniers n’en font pas cas. Il constate l’issue du bras de fer et surtout la solidité de leurs institutions.

Il reste que la crise qui secoue la Chambre basse du parlement apporte un élément nouveau et amène les citoyens à se poser moult questions. Qu’un président de l’APN soit contesté par les députés de sa famille politique, ne constitue pas un précédent dans les annales de cette institution, puisque Karim Younes a vécu cette situation qui a été réglée par sa démission. A l’époque, tous les observateurs avaient trouvé l’attitude des parlementaires logique et la réaction du président de l’APN politiquement digne et acceptable. La nouveauté dans ce que vit présentement le Palais Zighout Youcef tient de l’entêtement de Said Bouhadja à quitter son fauteuil. L’homme s’en tient à une lecture rigoriste de la loi, tantdis que ses contradicteurs insistent pour le pousser à la sortie, arguant quelques fautes de gestion et autres manquements à la fonction qu’il occupe.

L’un dans l’autre, on aura compris que le pays traverse une tempête politique que personne n’attendait et qui plus est, tous s’y perdent, politiciens, observateurs et simple citoyen. La fin de ce bras de fer au sein de la majorité parlementaire renforcera-t-il l’institution législative, moralisera-t-il les rapports au sein de la Chambre basse du parlement ou constituera-t-il un précédent, une sorte de jurisprudence qui ouvrirait la porte à une pratique parlementaire encore insoupçonnée en Algérie ?

Toutes ces questions sont de mises. Et pour cause, on ne touche pas à l’un des piliers de la République, sans s’attendre à des conséquences sur la vie institutionnelle. Cela pour dire qu’à son corps défendant, le président de l’APN a initié une «nouvelle ère» dans l’action politique dans le pays. Ce qu’il en sortira, bien malin celui qui pourra le deviner.

Par Smaïl Daoudi