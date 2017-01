Qu’est-ce qu’un investisseur sérieux ?

Pas moins de 75% des assiettes foncières concédées à des orateurs économiques, réels ou surtout présumés, n’ont pas été à ce jour exploités. Cette information publiée hier par un journal oranais, a de quoi surprendre, voire même choquer les citoyens profanes en matière de règles et de procédures de promotion des investissements privés. Entamée il y a quelques temps par la direction de l’Industrie et des Mines avec la collaboration des Domaines, cette opération de récupération des assiettes non exploitées dans les 25 zones d’activités de la wilaya a permis de «débusquer» près de 250 acquéreurs de terrain, sur les 350 bénéficiaires n’ayant pas exploité les assiettes attribuées. Et cela pour différentes raisons et divers prétextes, dont celui, surtout du «manque de financement». D’où la première question posée en toute logique par l’opinion: Pourquoi demander un terrain et proposer la réalisation d’un lourd investissement quand on n’a pas les moyens de son ambition ? Pourquoi faut-il qu’après l’octroi du terrain, le candidat à l’investissement compte ensuite essentiellement sur les crédits, prêts bancaires, et autres aides de l’Etat pour lancer son opération ? Même si, comme dit l’adage, «on ne prête qu’aux riches». Les opérateurs défaillants ne semblent pas offrir cette façade de crédibilité et de solvabilité bancaire permettant d’initier un grand investissement. Alors pourquoi ces attributions d’assiettes foncières, menées parfois au pas de charge par d’anciens responsables locaux motivés par bien d’autres considérations que celles liées au développement d’Oran et du pays. La plupart des bénéficiaires de terrain se sont contentés de clôturer l’assiette acquise et d’attendre… Attendre quoi ? Au café des mauvaises langues locales, la réponse semble évidente: Ils espèrent pour la plupart une occasion et une conjoncture favorable leur permettant de revendre ou de refiler le terrain, sous une forme ou une autre, à un ou plusieurs tiers, moyennant de juteux bénéfices. Certains, plus «dégourdis», ont la chance de dénicher un partenaire, parfois même étranger, pour lancer leur idée de projet. «J’apporte le terrain, tu avances l’argent». Sauf que le terrain n’est pas leur propriété, mais reste une concession pour de très nombreuses années. Alors qu’importe. Les vrais détenteurs de capitaux acceptent souvent de financer la construction d’un hangar et la pose de quelques machines à grandes marges de rendement, quitte ensuite à les récupérer en cas de problèmes. Toujours est-il que les assiettes non utilisées et récupérées devront être, nous dit-on, attribuées à d’autres opérateurs «plus sérieux, répondant aux critères en matière d’investissement». Alors pourquoi ne les avoir pas choisis et retenus plus tôt, parmi les premiers ?

Par S.Benali